El nuevo Mercedes es perfecto para los que quieren lujo y diseño accesible

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 00:17h.

El nuevo CLA es uno de los modelos más aplaudidos de la marca

Mercedes acaba con el problema del GLA

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El Mercedes CLA se posiciona como una de las opciones más equilibradas dentro del segmento de las berlinas compactas premium, ofreciendo un acceso relativamente asequible al universo de la marca sin renunciar a diseño, tecnología y calidad. Este modelo destaca por una propuesta que combina estética deportiva con un elevado nivel de sofisticación, convirtiéndose en una alternativa especialmente atractiva frente a rivales más convencionales.

Desde el punto de vista del diseño, el CLA mantiene una identidad muy marcada. Su silueta tipo coupé, con una línea de techo descendente y proporciones estilizadas, aporta una imagen dinámica que lo diferencia claramente dentro de su categoría. El frontal, con una parrilla prominente y grupos ópticos afilados, refuerza esa sensación de modernidad y carácter. En este sentido, Mercedes ha sabido trasladar elementos propios de modelos superiores a un vehículo más compacto, logrando un resultado visual muy coherente.

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El interior continúa esa apuesta por el refinamiento. El habitáculo presenta una disposición claramente orientada a la digitalización, con un sistema de doble pantalla que integra tanto la instrumentación como el infoentretenimiento. La calidad de los materiales y los ajustes contribuyen a generar una atmósfera cuidada, donde cada elemento está diseñado para transmitir una sensación de solidez y detalle. Además, la iluminación ambiental configurable añade un componente visual que refuerza su carácter premium.

El nivel de equipamiento es otro de sus puntos clave, con una amplia presencia de asistentes a la conducción y sistemas de conectividad avanzados. Todo ello contribuye a mejorar tanto la seguridad como la experiencia de uso en el día a día.

Un equilibrio entre confort, tecnología y dinamismo

No es ningún secreto que el Mercedes CLA ha sido concebido para ofrecer una experiencia de conducción refinada sin renunciar a cierto carácter deportivo. La puesta a punto del chasis busca ese equilibrio, permitiendo una conducción cómoda en trayectos largos pero manteniendo una respuesta precisa en situaciones más exigentes.

La gama mecánica ofrece diferentes alternativas que priorizan la eficiencia sin dejar de lado unas prestaciones acordes a su posicionamiento. En este sentido, el comportamiento general del vehículo se caracteriza por su suavidad y por una entrega de potencia progresiva, lo que facilita su uso tanto en entornos urbanos como en carretera.

Por otro lado, el espacio interior está condicionado por su diseño exterior, especialmente en las plazas traseras, donde la caída del techo limita ligeramente la altura disponible. Aun así, el conjunto mantiene un nivel de habitabilidad adecuado para su segmento. El maletero, por su parte, ofrece una capacidad suficiente para cubrir las necesidades habituales.

El Mercedes CLA se consolida así como una opción que combina diseño, tecnología y calidad en un formato accesible dentro del segmento premium, manteniendo una identidad propia y un enfoque claramente orientado al confort y a la experiencia de conducción.