La alternativa, para la mayoría más atractiva al Toyota RAV4, se consolida como un SUV fiable y más deportivo

Coches y Motos 22 MAR 2026 - 20:14h.

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El CR-V sigue siendo una de las mejores propuestas de su segmento

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El Honda CR-V se reafirma como una de las alternativas más sólidas dentro del segmento de los SUV medianos, especialmente frente a modelos tan consolidados como el Toyota RAV4. Su propuesta combina una imagen más dinámica con un enfoque claramente orientado a la fiabilidad y al confort, lo que le permite posicionarse como una opción especialmente equilibrada dentro de su categoría.

Desde el punto de vista del diseño, el CR-V ha evolucionado hacia una estética más robusta y deportiva. Sus líneas son más marcadas, con una presencia que transmite mayor aplomo sobre la carretera. El frontal adopta una imagen más moderna, con una parrilla de mayor tamaño y grupos ópticos estilizados que refuerzan su carácter. Por otro lado, la silueta mantiene proporciones equilibradas, combinando elegancia y funcionalidad sin caer en excesos visuales.

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En el interior, el modelo apuesta por una mejora clara en calidad y tecnología. El habitáculo ofrece un entorno más refinado, con materiales bien ajustados y una disposición que prioriza la ergonomía. La digitalización está presente a través de una instrumentación moderna y un sistema de infoentretenimiento más completo, que mejora la conectividad y la experiencia de uso.

El equipamiento también juega un papel clave, incorporando una amplia gama de asistentes a la conducción que refuerzan la seguridad y facilitan el manejo en distintas situaciones. Este conjunto tecnológico contribuye a una conducción más relajada y eficiente.

Un SUV que combina fiabilidad, espacio y eficiencia

No es ningún secreto que el Honda CR-V ha construido su reputación sobre la base de la fiabilidad, y esta nueva evolución mantiene ese enfoque. La gama mecánica apuesta por soluciones eficientes, con especial protagonismo de las motorizaciones electrificadas, que permiten reducir consumos sin comprometer las prestaciones.

En este sentido, el comportamiento dinámico se caracteriza por su suavidad y por una respuesta progresiva, ofreciendo una conducción cómoda tanto en ciudad como en carretera. La puesta a punto prioriza el confort, aunque sin renunciar a una cierta agilidad que refuerza su carácter más deportivo frente a otros modelos del segmento.

Por otro lado, el espacio interior es uno de sus puntos fuertes. El CR-V ofrece una habitabilidad destacada, especialmente en las plazas traseras, donde el espacio disponible resulta generoso. El maletero, por su parte, presenta una capacidad amplia que lo convierte en una opción práctica para el uso familiar.

El Honda CR-V se consolida así como un SUV que combina diseño, tecnología y fiabilidad, ofreciendo una alternativa más dinámica frente al Toyota RAV4 sin perder de vista el enfoque práctico que caracteriza a este tipo de vehículos.