El nuevo Toyota es el más llamativo de la gama

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 02:48h.

La marca japonesa amplía su gama de eléctricos con un SUV muy atractivo

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El nuevo Toyota C-HR+ eléctrico se posiciona como la propuesta más llamativa dentro de la gama del fabricante japonés, apostando por un diseño rompedor y una concepción completamente orientada a la electrificación. Este modelo supone una evolución clara respecto a las líneas ya conocidas del C-HR, pero llevándolas a un nivel más atrevido y futurista, con una identidad visual que busca destacar en un segmento cada vez más competitivo.

Desde el primer momento, el C-HR+ deja claro su enfoque diferencial. La carrocería adopta una silueta de tipo coupé con rasgos muy marcados, donde las líneas angulosas y los volúmenes bien definidos generan una imagen más dinámica. El frontal presenta una reinterpretación del lenguaje de diseño de Toyota, con ópticas afiladas y una firma lumínica que refuerza su carácter tecnológico. Llama especialmente la atención el tratamiento aerodinámico, pensado no solo desde el punto de vista estético, sino también funcional.

En la vista lateral, el modelo mantiene una línea de techo descendente que acentúa su perfil deportivo, mientras que los pasos de rueda y las superficies tensas aportan robustez. La parte trasera continúa esa apuesta por el diseño distintivo, con pilotos unidos y una caída pronunciada que refuerza su personalidad. Todo ello configura un conjunto visualmente impactante, que se aleja de planteamientos más conservadores.

El interior sigue esa misma filosofía, con un enfoque claramente digital. La disposición del salpicadero, dominada por una pantalla central de gran tamaño y una instrumentación avanzada, crea un entorno moderno y funcional. Los materiales y acabados buscan mejorar la percepción de calidad, alineándose con la evolución general del modelo.

Electrificación y diseño como ejes principales

El Toyota C-HR+ eléctrico no solo destaca por su estética, sino también por su planteamiento técnico. Al tratarse de un modelo completamente eléctrico, su arquitectura está diseñada para optimizar la eficiencia y el aprovechamiento del espacio. En este sentido, la ausencia de un motor térmico permite una mejor distribución interior, favoreciendo tanto la habitabilidad como la capacidad de carga.

Cabe destacar que la entrega de potencia en este tipo de motorizaciones se caracteriza por su inmediatez, lo que se traduce en una conducción más ágil y silenciosa. Esta cualidad refuerza la sensación de modernidad del conjunto, en línea con su diseño exterior. Además, la integración de la batería en la estructura del vehículo contribuye a un centro de gravedad más bajo, mejorando la estabilidad.

Por otro lado, el apartado tecnológico adquiere un papel protagonista. El modelo incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción, así como soluciones de conectividad que responden a las exigencias actuales. Este enfoque integral sitúa al C-HR+ como un vehículo pensado para un uso cotidiano sin renunciar a la innovación.

La combinación de un diseño llamativo con una mecánica completamente eléctrica convierte a este Toyota en una de las propuestas más diferenciadas de su gama, consolidando una estrategia que apuesta por la electrificación sin perder identidad estética.