El nuevo Cupra es, para muchos, el deportivo más bonito de la marca

Coches y Motos 22 MAR 2026 - 00:12h.

Con su esencia de máxima deportividad y un equipamiento muy top

Cupra deja el León a precio de derribo

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Renovado el año pasado, el Cupra León mantiene su esencia. Un compacto con alma deportiva. Pero ahora más refinado, más tecnológico y con una imagen aún más atractiva. Su diseño es uno de sus grandes argumentos. Líneas agresivas. Detalles cuidados. Y una presencia muy marcada. Para muchos, es el deportivo más bonito de Cupra. Especialmente por su equilibrio entre elegancia y deportividad.

El precio también es competitivo. Arranca en 31.632 euros. Una cifra interesante teniendo en cuenta su posicionamiento. Y todo lo que ofrece en diseño y tecnología. Una alternativa más deportiva y pasional a compactos premium como el Mercedes Clase A o el Audi A3, y también más barata, pero con el mismo carácter premium.

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El Cupra León mide 4.398 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.686 mm. Esto permite ofrecer un buen espacio interior. Sin perder ese carácter dinámico. El maletero es correcto. Ofrece 270 litros de capacidad. No es el más grande. Pero cumple para el día a día. Y encaja con su enfoque más emocional que práctico.

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Así es el Cupra León más barato

En el apartado mecánico, la versión de acceso apuesta por la eficiencia. Utiliza un motor gasolina 1.5 eTSI de 150 CV con tecnología MHEV de 48 voltios. Entrega 250 Nm de par máximo.

Se combina con una caja automática DSG de 7 velocidades y tracción delantera. La conducción es suave. Pero también rápida cuando se le exige. Tiene ese punto deportivo que se espera.

Las prestaciones son equilibradas. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza 214 km/h. Todo con un consumo de 6 l/100 km. Además, cuenta con etiqueta ECO de la DGT.

En marcha, destaca por su comportamiento. Es ágil. Preciso. Muy estable en curva. Uno de sus puntos fuertes frente a rivales de conducción deportiva como el Volkswagen Golf o el Ford Focus.

Equipamiento propio de un premium deportivo

El equipamiento de serie es muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros Full LED y el CUPRA Digital Cockpit. Todo con un enfoque moderno y deportivo. También suma tecnología. Pantalla táctil, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, navegador y múltiples asistentes. Un interior muy bien resuelto. En confort, no se queda atrás. Ofrece climatizador trizona, acceso sin llave y asientos cómodos. Todo con buenos materiales y acabados. En seguridad, incorpora lo necesario. Control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento y asistentes de conducción. Un conjunto completo.