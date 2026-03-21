Más potente que el Nissan Qashqai y, para muchos, más completo que el Seat Ateca: el SUV que sorprende a todos

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 19:03h.

145 CV de potencia, diseño deportivo, espacio para toda la familia y 4,7 litros cada 100 km

El nuevo Renault es, para la mayoría, el mejor

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El mercado SUV está más competido que nunca. Modelos como el Nissan Qashqai o el Kia Sportage dominan. Incluso el Seat Ateca, aunque algo venido a menos, mantiene muchos adeptos. Pero hay alternativas que merecen ser tenidas muy en cuenta. El Renault Arkana HEV es una de ellas. Un SUV diferente, con enfoque híbrido y diseño coupé. Su estética es uno de sus grandes argumentos. Líneas dinámicas, silueta deportiva y un estilo más llamativo que muchos rivales. No es el típico SUV. Es más atrevido. Más moderno. Y eso se nota a simple vista.

También convence por tamaño. Mide 4.568 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.720 mm. Esto permite ofrecer un interior amplio. Cómodo. Bien aprovechado para familias. El maletero destaca. Ofrece 513 litros, ampliables hasta 1.296 litros. Una cifra muy competitiva. Perfecta para viajes, para el día a día y para quienes necesitan espacio real.

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El Renault Arkana es un SUV para todo con mucho estilo

Actualmente solo hay unidades en stock a la venta. Y encuentras opciones que empiezan en 31.383 euros al contado, pero puede bajar hasta 27.477 euros financiado. Un posicionamiento muy interesante frente a rivales que superan los 30.000 euros con facilidad.

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En el apartado mecánico, el Arkana HEV marca diferencias. Combina un motor gasolina de 94 CV con dos motores eléctricos. Uno de 49 CV y otro de 25 CV. En total, desarrolla 145 CV.

Esto lo sitúa por encima del Nissan Qashqai de acceso, que se queda en 140 CV. Además, utiliza una caja automática multimodo sin embrague. La conducción es suave. Eficiente. Muy cómoda en ciudad. El sistema híbrido permite circular mucho tiempo en eléctrico. Hasta un 80% del tiempo en ciudad. Gracias a su batería de 1,2 kWh, reduce el consumo de forma notable.

Muy eficiente, carácter deportivo y equipamiento muy top

De hecho, homologa 4,7 l/100 km. Una cifra muy baja para su tamaño. Además, logra una eficiencia hasta un 40% superior frente a un gasolina convencional.

El equipamiento también está bien resuelto. Incluye llantas de 17 pulgadas, sistema multimedia con pantalla de 7 pulgadas y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay.

En seguridad, no se queda atrás. Incorpora frenada de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de carril y cámara trasera. Todo lo necesario para un uso diario cómodo y seguro.