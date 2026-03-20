Coches y Motos 20 MAR 2026 - 03:39h.

Bonito, calidad premium y en oferta por 250 euros al mes

Volkswagen reinventa el Polo

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El segmento de los SUV compactos está lleno de opciones. Modelos como el Kia Sportage o el Toyota RAV4 dominan las ventas. Pero hay un coche que está ganando protagonismo. El nuevo Volkswagen Tiguan llega más completo, más moderno y con una propuesta muy equilibrada.

Este SUV destaca por un diseño más refinado. Ha evolucionado hacia una imagen más elegante y tecnológica. Las líneas son más limpias. La presencia en carretera es más sólida. Todo transmite una sensación de coche bien hecho.

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Las dimensiones también juegan a su favor. El Volkswagen Tiguan mide 4.539 mm de largo, 1.842 mm de ancho y 1.658 mm de alto, con una batalla de 2.676 mm. Esto se traduce en un interior amplio. Hay buen espacio para pasajeros y un gran confort en viajes largos.

El Volkswagen Tiguan, renovado para seguir siendo una referencia

Uno de sus puntos fuertes es el maletero. Ofrece 652 litros de capacidad, una cifra superior a muchos rivales directos. Esto lo convierte en una opción muy práctica para familias. Viajar con equipaje deja de ser un problema. Frente a rivales como el Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Peugeot 3008, el Volkswagen Tiguan destaca por su equilibrio, su espacio, su tecnología y su eficiencia.

Actualmente está de oferta en la web de la marca alemana, con un precio de acceso que arranca en 34.300 euros. Este precio está sujeto a financiación, y la fórmula contempla 250 euros al mes, con entrada de 5.464 € y una cuota final de 26.431 €.

Este es el Volkswagen Tiguan en oferta

Bajo el capó, en la versión en oferta encontramos un motor 1.5 eTSI de 130 CV con tecnología MHEV. Este sistema le permite obtener la etiqueta ECO de la DGT. Va asociado a un cambio automático de 7 velocidades y tracción delantera.

Las prestaciones son correctas. El Tiguan acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 198 km/h. El consumo medio se sitúa en 6,1 litros cada 100 km, una cifra equilibrada para su tamaño.

El equipamiento es otro de sus grandes argumentos. Desde la versión básica incluye faros LED, llantas de 17 pulgadas y el sistema Digital Cockpit Pro de 10,25 pulgadas. También cuenta con conectividad App-Connect inalámbrica.

En seguridad y asistencia, el nivel es alto. Incorpora Lane Assist, Side Assist, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y cámara de visión trasera. Tecnología pensada para facilitar la conducción diaria.