Al coche diésel le quedan dos días: no hay un coche más caro de mantener

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 13:56h.

El coche diésel es una compra que cada vez tiene menos sentido

Ford tiene un todoterreno con motor diésel de tanque

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Comprar un coche no es solo cuestión de gustos. Muchos conductores se dejan llevar por el diseño o la marca. Pero los expertos lo tienen claro. Lo importante es entender el uso real que se le va a dar. Y ahí es donde el diésel empieza a perder sentido.

Durante años fue la opción lógica. Consumía menos. Era ideal para hacer kilómetros. Pero el escenario ha cambiado. Las nuevas normativas, los sistemas anticontaminación y la llegada de alternativas han puesto al diésel contra las cuerdas.

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Los coches diésel son cada vez una compra menos recomendable

El gran problema aparece en ciudad. Muchos conductores siguen comprando coches diésel para trayectos cortos. Es un error. Este tipo de motor necesita recorrer distancias largas. Si no, empiezan los problemas. Fallos mecánicos, tirones y averías costosas.

La razón es simple. Los motores actuales son mucho más complejos. Incorporan tecnologías como filtros de partículas o sistemas como el AdBlue. Todo esto mejora las emisiones. Pero también aumenta el riesgo de avería y el coste de mantenimiento.

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El AdBlue, por ejemplo, puede convertirse en un dolor de cabeza. Su mal uso o un uso inadecuado del coche provoca fallos. Incluso en vehículos relativamente nuevos. Repararlo no es barato. Y no es un caso aislado.

Mientras tanto, los coches de gasolina han evolucionado mucho. Consumen menos. Son más simples. Y, sobre todo, más fiables en entornos urbanos. A largo plazo, el ahorro en mantenimiento puede compensar el mayor gasto en combustible.

A esto se suma el factor legal. Las etiquetas ambientales limitan cada vez más el acceso de los diésel a las ciudades. Y Europa ya ha marcado un horizonte. El objetivo es reducir drásticamente las emisiones en los próximos años.

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El futuro pasa por otras tecnologías. Híbridos, eléctricos y nuevas soluciones están ganando terreno. Incluso los combustibles sintéticos podrían tener un papel, pero el diésel tradicional pierde protagonismo.

Esto no significa que no tenga sentido en ningún caso. Si haces muchos kilómetros al año, puede seguir siendo útil. Pero para la mayoría de conductores, ya no compensa.

Hoy la clave no es lo que gastas en combustible. Es lo que pagas en mantenimiento y averías. Y en ese punto, el diésel se ha convertido en una de las opciones más caras del mercado.