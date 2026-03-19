Mejor, y más bonito, Volkswagen convierte en el T-Roc en la compra inteligente

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 12:53h.

Recientemente renovado, pretende ser una de las referencias en 2026

Adiós a uno de los mejores SUV de Volkswagen

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El Volkswagen T-Roc es una de las alternativas más interesantes del mercado de los SUV compactos de pequeño formato. Consigue destacar por su equilibrio entre diseño, tecnología y comportamiento. Uno de los ejemplos más es el Volkswagen T-Roc, un coche que muchos consideran una de las compras más inteligentes del segmento.

Este modelo sigue siendo uno de los SUV más populares de la marca alemana. El T-Roc 2026 mantiene su estilo moderno, con líneas dinámicas y una presencia muy atractiva en carretera. Su diseño combina elegancia y deportividad, algo que lo diferencia de muchos rivales.

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Así es el nuevo Volkswagen T-Roc

También ofrece unas dimensiones muy equilibradas. El SUV mide 4.372 mm de largo, 1.828 mm de ancho y 1.573 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.629 mm. Estas proporciones permiten moverse con facilidad en ciudad sin renunciar a un buen espacio interior.

El maletero también cumple con nota. El Volkswagen T-Roc ofrece 475 litros de capacidad, una cifra muy competitiva dentro de su categoría. Esto lo convierte en un coche práctico tanto para el uso diario como para viajes o escapadas de fin de semana.

En su versión de acceso, el Volkswagen T-Roc tiene un precio oficial de 31.940 euros, aunque actualmente puede encontrarse desde 29.600 euros financiado o con cuotas aproximadas de 250 euros al mes. Con su diseño atractivo, buen equipamiento y tecnología moderna, se consolida como una de las opciones más equilibradas entre los SUV compactos actuales.

Y así es la versión más económica

La versión de acceso apuesta por un motor eficiente. Se trata de un propulsor 1.0 turbo de 116 CV que desarrolla 220 Nm de par máximo. Este motor se combina con una caja automática DSG de siete velocidades y tracción delantera.

Las prestaciones son más que suficientes para un SUV compacto. El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 189 km/h. Además, el consumo medio ronda 5,5 litros cada 100 kilómetros, una cifra bastante ajustada.

El equipamiento también es muy completo desde las versiones iniciales. Incluye faros delanteros y traseros LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y el cuadro digital Digital Cockpit con pantalla de 8 pulgadas.

En el apartado tecnológico tampoco faltan funciones modernas. El sistema multimedia permite conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de varios puertos USB-C con carga rápida para los dispositivos.

En materia de seguridad incorpora asistentes avanzados como Front Assist con detección de peatones, Lane Assist para el mantenimiento de carril y Side Assist para el control del ángulo muerto. También cuenta con sensores de aparcamiento delanteros.