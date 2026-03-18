Coches y Motos 18 MAR 2026 - 21:50h.

Distancia de seguridad de la DGT

Una propuesta polémica que rompe con años de tradición

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Los expertos piden a la DGT que los niños viajen siempre en el asiento delantero, una propuesta que rompe con décadas de recomendaciones en seguridad vial. La idea, que ha generado un intenso debate, parte de un objetivo claro: evitar los olvidos involuntarios de menores dentro del vehículo, una situación que puede derivar en consecuencias trágicas.

Este planteamiento se apoya en diversos estudios que analizan el fenómeno del “olvido pasivo”, un fallo cognitivo que puede afectar a cualquier conductor, incluso a los más responsables. En estos casos, la rutina diaria y el estrés juegan un papel determinante, provocando que el adulto olvide la presencia del menor en los asientos traseros.

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No es ningún secreto que la normativa actual recomienda que los niños viajen en la parte trasera del vehículo, siempre en sistemas de retención infantil homologados. Sin embargo, esta nueva propuesta plantea un cambio de enfoque al priorizar la visibilidad constante del menor como medida preventiva frente a este tipo de incidentes.

El debate surge precisamente en la contraposición entre dos riesgos: por un lado, la mayor exposición del menor en caso de accidente al viajar delante; por otro, el peligro extremo que supone permanecer olvidado dentro del coche, especialmente en condiciones de altas temperaturas.

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Seguridad infantil: entre la prevención y la normativa

En este sentido, los expertos que defienden esta medida consideran que la presencia del menor en el asiento delantero, siempre con los sistemas de seguridad adecuados y el airbag desactivado, permitiría reducir significativamente los casos de olvidos involuntarios.

Por otro lado, las autoridades de tráfico mantienen que el asiento trasero sigue siendo el lugar más seguro para los niños, ya que está diseñado para minimizar daños en caso de colisión. Este criterio se basa en décadas de estudios y en la evolución de los sistemas de seguridad pasiva.

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Cabe destacar que, más allá de esta propuesta, existen soluciones tecnológicas que buscan abordar el problema sin modificar la ubicación del menor. Sistemas de alerta, sensores de presencia o recordatorios en el vehículo son algunas de las alternativas que están ganando protagonismo en los últimos años.

El debate también pone de relieve la importancia de la concienciación y de establecer rutinas que eviten estos olvidos. Elementos como dejar objetos personales junto al niño o revisar siempre el asiento trasero antes de abandonar el vehículo forman parte de las recomendaciones habituales.

Por todo ello, la propuesta abre una reflexión profunda sobre cómo abordar la seguridad infantil en el automóvil. Más allá de cambiar la posición del menor, el foco se sitúa en prevenir situaciones de riesgo mediante una combinación de tecnología, hábitos y adaptación de las normativas actuales.