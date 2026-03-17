La DGT avisa: llevar mal puesta la silla infantil puede costarte una multa de 200 euros y 4 puntos

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 00:34h.

La DGT aumenta los controles sobre el uso de las sillitas de bebé para el coche

Estos son los cambios que se vienen en el sistema de etiquetas de la DGT

Compartir







La seguridad infantil en el coche vuelve a estar en el punto de mira de la Dirección General de Tráfico (DGT). El organismo ha reforzado los controles sobre el uso de sillas infantiles y del cinturón de seguridad. El objetivo es sencillo: reducir lesiones graves y evitar accidentes con consecuencias fatales.

Estas actuaciones forman parte de las campañas periódicas que organiza Tráfico durante el año. Además, se desarrollan en coordinación con RoadPol, la red europea de policías de tráfico. Gracias a esta colaboración se realizan controles simultáneos en diferentes países para vigilar el uso de los sistemas de seguridad.

El buen uso de las sillitas infantiles puede evitar un 90% de lesiones graves

Los expertos insisten en que el sistema de retención infantil (SRI) es uno de los elementos más eficaces para proteger a los menores. Cuando se utiliza correctamente puede reducir de forma drástica las consecuencias de un accidente. De hecho, su uso adecuado puede evitar hasta el 90 % de las lesiones graves en caso de siniestro.

El problema aparece cuando la silla infantil está mal instalada o no se ajusta correctamente al peso y altura del niño. Este tipo de errores es más frecuente de lo que parece. Cuando ocurre, el sistema pierde gran parte de su eficacia y el menor queda mucho más expuesto en caso de impacto.

Hasta 200 euros de multa y retirada de 4 puntos del carnet

Además del riesgo evidente para el niño, también existen consecuencias legales. La normativa española considera una infracción grave no utilizar correctamente los SRI. La sanción prevista es de 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir, una penalización similar a la del cinturón de seguridad.

Las campañas de control demuestran que el problema sigue siendo habitual. En una operación realizada en 2025, la Guardia Civil revisó cerca de 450.000 vehículos. En esas inspecciones se detectaron miles de ocupantes que viajaban sin los sistemas de seguridad obligatorios.

Los controles también se realizaron en ciudades de toda España. En total participaron centenares de ayuntamientos y miles de agentes de policía local. Durante esas actuaciones se revisaron casi 200.000 vehículos y se tramitaron miles de denuncias por no utilizar correctamente los sistemas de seguridad.

Los datos europeos tampoco son tranquilizadores. Según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, una parte importante de las víctimas mortales en carretera no llevaba cinturón de seguridad. En el caso de los menores, muchos viajan con la silla mal colocada o sin el sistema adecuado. Por eso la DGT insiste en revisar siempre la instalación de la silla infantil antes de iniciar la marcha. Un pequeño gesto que puede evitar multas, pero sobre todo proteger la vida de los más pequeños.