Si has pintado tu coche, debes avisar a la DGT antes de que te ponga una multa

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 09:05h.

Si el color es distinto al del permiso de circulación estarás cayendo en una infracción

Estos son los cambios que se vienen en el sistema de etiquetas de la DGT

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Cambiar el color del coche es una modificación más común de lo que parece. Muchos conductores deciden pintar su vehículo para renovar su imagen o reparar daños en la carrocería. Sin embargo, este cambio no es solo estético. También tiene implicaciones administrativas que conviene conocer.

Si el coche se pinta del mismo color que tenía originalmente, no suele existir ningún problema. En ese caso, el vehículo sigue coincidiendo con la información registrada en los documentos oficiales. Pero la situación cambia cuando se decide aplicar un color diferente.

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Antes de cambiar el color de tu coche, debes notificarlo a la DGT

En ese momento es obligatorio comunicar el cambio a la Dirección General de Tráfico (DGT). El nuevo color debe aparecer reflejado en el permiso de circulación del vehículo. De esta manera, los datos oficiales coinciden con el aspecto real del coche.

No realizar este trámite puede generar problemas. Si las autoridades detectan que el color del coche no coincide con el registrado, pueden exigir su regularización. En algunos casos también podría derivar en una sanción administrativa.

Además de informar a la DGT, también es recomendable comunicar el cambio a la compañía de seguros. Algunas aseguradoras tienen en cuenta el color del vehículo para calcular el precio de la póliza. Esto se debe a estudios que relacionan ciertos colores con diferentes niveles de riesgo de accidente.

Los datos de tu coche deben coincidir con los de la ficha técnica

Una vez actualizado el color en los documentos, no debería haber ningún inconveniente para circular con normalidad. Tampoco habrá problemas al pasar la ITV. Existe la creencia de que cambiar el color del coche puede provocar un defecto grave en la inspección, pero en realidad no es así.

Lo importante es que los datos del vehículo coincidan con los del permiso de circulación. Si el color está correctamente registrado, el coche podrá superar la inspección técnica sin inconvenientes. Por eso, si has decidido pintar tu vehículo de otro color, lo más recomendable es realizar el trámite cuanto antes.