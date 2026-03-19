Verdaderamente todoterreno y a precio de scooter, así es la pequeña aventurera de Zontes

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 00:16h.

La firma ha logrado volver a sorprender a todos creando una moto todoterreno

Zontes tiene la todoterreno que no parece una todoterreno

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En Zontes han logrado volver a sorprender a todos creando una moto todoterreno, que tiene un precio más típico de una scooter, y que te puede llevar a todos lados. Aparte de ser divertida y muy llamativa a nivel estético, también se puede conducir sin problema en caso de que tan solo tengas el carné de coche, aunque con tres años de antigüedad como mínimo. Te garantizamos que te va a encantar, y que vale mucho la pena plantearse esta adquisición.

Esta Zontes 125 U1 combina la agilidad de una moto urbana con el espíritu aventurero de una trail, por lo que es una moto versátil y todoterreno, que se adapta a cualquier circunstancia. Destaca por un diseño audaz y moderno, con detalles más que interesantes, y tiene una ergonomía cuidadosamente diseñada para ofrecer una postura cómoda y natural, así que puedes disfrutar sin ningún problema de largos periodos de exploración sin descanso.

El motor es de cuatro válvulas e inyección Bosch, que garantiza una potencia de 14,3 CV y un par motor de 13 Nm, unas cifras que nos parecen más que llamativas si tenemos en cuenta que es una moto de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, y está dotado de un embrague anti-rebote. Asimismo, en cuanto a equipamiento refiere, no podemos olvidarnos de la iluminación full LED, la doble toma USB, el cuadro de instrumentación digital LCD, el sensor de presión de los neumáticos o el depósito con llave electrónica por proximidad.

Una Zontes 125 U1 disponible a buen precio

Como ya te hemos comentado previamente, el precio de esta Zontes 125 U1 es uno de los principales motivos para querer conseguirla, y el precio a pagar es de apenas 3.387 euros, es decir, 200 euros menos de lo que costaba inicialmente. Aparte, incluye un año de seguro gratis.