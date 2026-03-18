Alfa Romeo mantiene el espíritu del Tonale con la nueva versión que prueba Gonzalo Serrano

Alberto Cercós García 18 MAR 2026 - 11:59h.

Gonzalo Serrano prueba en 'MQC' la versión híbrida del Alfa Romeo Tonale

Gonzalo Serrano prueba el nuevo Peugeot E-3008 Dual Motor, con 325CV "de pura chispa"

Compartir







Con un Alfa Romeo Tonale totalmente renovado, Gonzalo Serrano intenta desgranar todos los detalles que tiene tanto por dentro como por fuera. La marca italiana mantiene la personalidad con esta versión híbrida que convence claramente al periodista de 'Más Que Coches'. En el último programa, Serrano no solo aprovecha para probar las prestaciones del Ford Range; sino que también hace lo propio con el Tonale: un vehículo de mucha personalidad y con mucho carácter. "Los retoques le han sentado bien. Ya de por sí era un coche muy interesante desde el punto de vista estético", apunta Serrano en 'MQC'.

El interior del vehículo cumple con todas las expectativas. Con un volante pequeño, con botón de arranque en el lado izquierdo; cuadro con dos semi-esferas, donde destaca la facilidad para encontrar cualquier tipo de dato. Detalles curiosos, con buenos materiales y con una zona central con una pantalla alargada. Además, Serrano recuerda una acción que están llevando todas las marcas: recuperar la variedad de botones físicos dentro del coche. "Es algo muy intuitivo, más que ir navegando por las pantallas", dice. Buenos asientos, con buena sujeción en la zona de la espalda; un toque clásico de Alfa Romeo.

PUEDE INTERESARTE Ahora tienes un Ebro a precio de Dacia

Gonzalo Serrano prueba el Tonale

En carretera, el Alfa Romeo Tonale cumple con todas las letras. Serrano se pone al volante del vehículo y recibe sensaciones de firmeza. "Se ha trabajado la suspensión, se ha conseguido un sistema firme, se ha trabajo la dirección, se han eliminado la totalidad de balanceos y, además, se ha cambiado el tacto del pedal del acelerador", resume el periodista.

PUEDE INTERESARTE Audi tiene un problema muy importante

A nivel técnico, el Alfa Romeo Tonale tiene un cambio automático de siete velocidades. Es un híbrido ligero con motor eléctrico, teniendo un depósito de gasolina de 1'5 litros y una potencia de 175CV. Además, alcanza como velocidad máxima los 212 kilómetros por hora, pasando de 0 a 100 en 8'5 segundos. Todo, y más, por un precio de 45.000 euros.