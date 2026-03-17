El nuevo SUV de Jaecoo llega con precio de Duster, más bonito, más grande y con tecnología premium de China
Un tapado entre los low cost a tener muy en cuenta: versiones gasolina, HEV y EV
Jaecoo da un golpe encima de la mesa con este nuevo SUV
Las marcas chinas continúan ganando protagonismo en el mercado europeo. Entre las nuevas propuestas destaca el Jaecoo 5, un SUV que llega con la estrategia de ofrecer mucho equipamiento, diseño moderno y precio competitivo. Su planteamiento recuerda al de modelos populares, pero con una imagen más tecnológica.
Uno de los elementos que más llama la atención es su relación entre tamaño y precio. El Jaecoo 5 mide 4.380 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.650 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.620 mm. Esto le permite situarse en el corazón del segmento de los SUV compactos, compitiendo con modelos como el MG ZS o el Dacia Duster.
El diseño también juega un papel importante. Este modelo apuesta por una estética robusta, con una parrilla frontal muy marcada y líneas modernas. La combinación de detalles tecnológicos y proporciones equilibradas le da una presencia muy atractiva dentro de su categoría.
Un low cost con aires de premium
El interior está pensado para ofrecer comodidad y funcionalidad. El maletero puede alcanzar hasta 1.079 litros de capacidad, una cifra interesante para un coche de este tamaño. Esto lo convierte en una opción práctica para el uso familiar o para viajes largos.
Sin embargo, si hay un argumento de peso, ese es su precio. Según la marca, puede encontrarse desde 19.990 euros, aunque para acceder a esta oferta es necesario financiar con la marca. En cualquier caso, es una cifra muy competitiva para un SUV con diseño moderno, buen tamaño y tecnología avanzada.
La versión de acceso utiliza un motor 1.5 turbo de 145 CV, asociado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera. Con este conjunto, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.
El consumo combinado se sitúa en torno a 7 litros cada 100 kilómetros, una cifra razonable dentro de su categoría. Además, la gama incluye dos niveles de acabado, denominados Pure y Exclusive, ambos con un equipamiento bastante completo.
Desde las versiones iniciales encontramos llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED, cuadro digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 12,3 pulgadas para el sistema multimedia. También incluye Android Auto, Apple CarPlay y conectividad Bluetooth.
También hay una versión HEV y una eléctrica
En materia de seguridad incorpora múltiples asistentes. Entre ellos destacan control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.
La gama también contempla alternativas electrificadas. Existe una versión híbrida autorrecargable de 224 CV y otra 100 % eléctrica de 211 CV. Esta última utiliza una batería LFP de 60,9 kWh fabricada por CATL, con una autonomía aproximada de 402 kilómetros.