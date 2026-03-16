La alternativa, para muchos más bonita al Volkswagen Tiguan, se consolida como un SUV compacto muy atractivo

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 04:48h.

No solo destaca en diseño, también en su marcado carácter deportivo

El problema de Volkswagen que asusta a algunos de sus conductores

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El Volkswagen Tiguan es uno de los SUV compactos más conocidos del mercado. Su éxito se basa en su equilibrio, su espacio interior y una gran reputación dentro del segmento. Sin embargo, cada vez más conductores buscan modelos con un diseño más emocional y deportivo.

En este escenario aparece el Cupra Formentor, un SUV que ha logrado hacerse un hueco propio. Desde su lanzamiento ha destacado por su estética agresiva y su carácter dinámico. Para muchos conductores es incluso más bonito que el Tiguan gracias a su estilo más deportivo.

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El diseño es precisamente uno de sus grandes argumentos. El Formentor apuesta por una silueta cercana a la de un SUV coupé, con líneas muy marcadas y una carrocería muy atlética. El frontal afilado, las llantas de gran tamaño y los detalles en cobre refuerzan su imagen deportiva.

El deportivo para la familia y el día a día

También ofrece unas dimensiones muy equilibradas. Ideales para el día a día, pero también para viajes en familia. El Cupra Formentor mide 4.451 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.679 mm. Estas cifras permiten ofrecer un interior cómodo y funcional. El maletero alcanza 450 litros, suficiente para el uso familiar.

En el mercado compite con modelos muy conocidos. Entre sus rivales aparecen el Kia Sportage y el Nissan Qashqai. Frente a ellos, el Formentor destaca por su comportamiento dinámico, su equipamiento y una conducción más deportiva.

Y pese a todo lo que ofrece, deportividad, equipamiento, diseño y calidad, el Cupra Formentor tiene un precio muy ajustado. Arranca desde 31.724 euros financiado o 33.874 euros al contado. Esto lo convierte en una alternativa muy interesante frente a otros SUV compactos, tanto los generalistas como los premium.

Así es el Cupra Formentor más económico

Este precio es para la versión de acceso. Se configura con un motor gasolina de 1.5 litros que desarrolla 150 CV y 250 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. En prestaciones acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 204 km/h. En cuanto al consumo, homologa una media de 6,6 litros cada 100 km, una cifra razonable para un SUV de este tamaño.

El equipamiento también es muy completo desde el inicio. Incluye llantas de 18 pulgadas, Digital Cockpit, climatizador de tres zonas y faros Full LED. También incorpora asistentes como control de distancia, reconocimiento de señales y detección de fatiga.

Todo ello convierte al Cupra Formentor en uno de los SUV más atractivos del momento. Un modelo que combina diseño deportivo, tecnología y una conducción muy divertida para el día a día.