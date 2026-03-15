Mejor y más bonita que la Honda CB500F y más tecnológica que la Yamaha MT-03

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 16:22h.

Así se puede comprobar mirando con detalle la CF Moto 450 NK

La nueva Honda es la mejor para ruta

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Las marcas chinas no dejan de crecer, y de dar problemas a las clásicas fabricantes japonesas, como es el caso de Honda o de Yamaha. Porque han visto como una nueva moto le come el terreno a modelos tan clásicos como pueden ser la CB 500 F o la MT-03, gracias a su fiabilidad, su seguridad y su completo equipamiento, que cuenta con la más avanzada tecnología del mercado. Así se puede comprobar mirando con detalle la CF Moto 450 NK.

Es una naked sensacional para todos aquellos usuarios que únicamente dispongan del carné A2, con una imagen que se orienta más hacia lo deportivo. Sus líneas angulosas son toda una declaración de intenciones, y entre los elementos a destacar, se encuentran el guardabarros delantero corto, el colín reducido a la mínima expresión o el faro delantero con tecnología LED. Aunque, sin lugar a dudas, lo mejor está reservado para el interior.

Y es que allí se puede encontrar un propulsor bicilíndrico de 450 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia de 47 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 39 Nm a 7.750 rpm. Es un motor dotado de doble eje equilibrado, con embrague anti-rebote y control de tracción, para garantizar la sensación más placentera al manejar la moto, sin vibraciones. El peso de la moto es de apenas 165 kilos, y su precio está más que justificado.

Los 5.719 euros que cuesta la CF Moto 450 NK son todo un chollo

Si a todo esto le añadimos que la CF Moto 450 NK tiene un precio tan accesorio de 5.719 euros, entonces es un cóctel inmejorable para querer adquirir este modelo, que también nos parece sensacional a nivel estético.