La trail más bonita de Yamaha está enamorando a los que quieren diseño y versatilidad

Coches y Motos 14 MAR 2026 - 05:01h.

Han conseguido crear una moto a la que no le falta absolutamente de nada, y que consigue mantenerse en el top

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

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Si hay una moto que no decepciona nunca y que es una apuesta segura para los amantes de las trail, esa es la Yamaha Ténéré 700. En especial, tras la última actualización, en la que han conseguido crear una moto a la que no le falta absolutamente de nada, y que consigue mantenerse en el top. Cuenta con todo lo necesario para poder disfrutar de largas horas de ruta, por asfalto y off-road, gracias a una ergonomía mejorada, y a unas prestaciones difíciles de encontrar.

Lo primero que llama la atención es la estética Racing, con un rediseño del semi carenado, del faro y de los paneles laterales traseros, que aportan una mayor sensación de ligereza, aunque sin ser extremadamente dakariana. Y a esta le han equipado una serie de ayudas electrónicas que suponen un acierto total, al incorporar control de tracción, ABS en tres niveles, acelerador electrónico… mientras que el depósito tiene una capacidad de 16 litros, que se traduce en una gran autonomía.

Y el motor es el clásico CP2 de Yamaha, que no deja margen de dudas, y que cumple con la normativa Euro 5+. Es un bicilíndrico en línea de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 73,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, un par máximo de 68 Nm a 8.000 rpm y un consumo homologado de 4,3 litros por cada 100 kilómetros. También tiene una versión limitada para el carné A2, y dispone de una instrumentación TFT a todo color de 6,3”, con conectividad y dos modos de visualización.

Yamaha arrasa gracias al precio de la Ténéré 700

Y si hay un factor que ha permitido que esta Yamaha Ténéré 700 triunfe tanto es el hecho de que no tengas que hacer un gran desembolso para que pueda ser tuya. Bastará con desembolsar 11.199 euros, lo que nos parece un precio más que razonable.