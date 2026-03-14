La alternativa, para algunos más cómoda que la BMW F 900 GS, se consolida como la mejor opción

Coches y Motos 14 MAR 2026 - 18:43h.

Esta moto supone una evolución técnica disruptiva

La Voge 900 DSX es una BMW

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Cuando nos hablan de la BMW F 900 GS, que sigue siendo una de las motos más vendidas del momento por razones lógicas, nosotros no podemos evitar pensar en la Suzuki V-Strom 800 DE, ya que nos parece una alternativa mucho más interesante y cómoda, de la que es imposible poder arrepentirse. Ofrece un espíritu aventurero, con una importante capacidad rutera y muy fácil de manejar para desplazamientos urbanos, y lo más llamativo, a un precio irrisorio.

Esta moto supone una evolución técnica disruptiva, fundamentada en un propulsor bicilíndrico en línea de 776 centímetros cúbicos de cilindrada, con doble árbol de levas. La configuración que tiene garantiza una entrega de par motor lineal y una tracción superior, y no se queda corto de prestaciones. Porque gracias a su potencia de 80 CV, y a los 230 kilos de peso, que la hacen relativamente ligera, puedes tener claro que no le falta velocidad punta.

La gestión electrónica se articula mediante el Suzuki Intelligent Ride System, que incluye acelerador electrónico ride-by-wire. Esto permite comunicación instantánea entre el puño y las mariposas, con una respuesta del motor precisa y totalmente personalizable a través de tres mapas de potencia. Y una de las innovaciones más relevantes es el modo gravel del control de tracción, para superfícies de grava. Tampoco nos queremos olvidar de mencionar el quick shift bidireccional, la pantalla TFT de 5” o la iluminación full LED.

Consigue esta Suzuki V-Strom 800 DE por 11.499 euros

Y lo que más nos llama la atención de esta Suzuki V-Strom 800 DE es el hecho de que tan solo tengas que desembolsar un total de 11.499 euros para que puedas adquirir esta moto, lo que es todo un chollo. Para nosotros, no merece la pena tener dudas, y tienes que aprovechar la ocasión.