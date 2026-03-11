Coches y Motos 11 MAR 2026 - 20:18h.

El EQE es un SUV eléctrico muy top

Mercedes acaba con el problema del GLA

Mercedes-Benz refuerza su ofensiva eléctrica dentro del segmento premium con el EQE SUV, un modelo que combina tecnología avanzada, alto nivel de confort y una autonomía que puede alcanzar los 600 kilómetros. Este SUV eléctrico se posiciona como una de las propuestas más atractivas de la marca alemana dentro de su gama de cero emisiones y busca competir directamente con alternativas equivalentes de BMW y Audi.

El EQE SUV forma parte de la familia EQ, la línea de vehículos eléctricos con la que Mercedes-Benz está redefiniendo su catálogo en plena transición energética. En este caso, el modelo toma como punto de partida la berlina EQE, pero adopta una carrocería SUV que aporta mayor versatilidad, espacio interior y una posición de conducción elevada, características muy valoradas dentro del mercado actual.

Desde el punto de vista estético, el vehículo mantiene el lenguaje de diseño característico de los modelos eléctricos de la marca. El frontal está dominado por una superficie cerrada con patrón decorativo, acompañada por una firma luminosa que conecta los grupos ópticos y refuerza la identidad visual de la gama EQ. Las proporciones equilibradas y la silueta fluida también contribuyen a mejorar la eficiencia aerodinámica.

Llama especialmente la atención el equilibrio que busca Mercedes-Benz entre diseño, eficiencia y refinamiento. Cada detalle del vehículo ha sido trabajado para optimizar el rendimiento energético sin comprometer el confort ni el carácter premium que define a la marca.

Tecnología avanzada y gran autonomía en formato SUV

El interior del Mercedes-Benz EQE SUV refleja el enfoque tecnológico que caracteriza a los modelos eléctricos más recientes del fabricante. El habitáculo apuesta por un diseño moderno dominado por superficies digitales y una integración avanzada de los sistemas de información y entretenimiento.

El cuadro de instrumentos completamente digital y la pantalla central de gran tamaño permiten gestionar prácticamente todas las funciones del vehículo. Además, el sistema multimedia incorpora una interfaz avanzada que facilita la interacción con las distintas configuraciones del coche, desde la navegación hasta los ajustes de confort.

En términos de calidad percibida, el modelo mantiene los estándares habituales de la firma alemana. Materiales de alta calidad, acabados cuidados y una iluminación ambiental configurable contribuyen a crear un ambiente sofisticado en el interior del vehículo.

Por otro lado, el EQE SUV incorpora una amplia dotación de sistemas de asistencia a la conducción que mejoran tanto la seguridad como la comodidad durante los desplazamientos. Entre ellos se incluyen tecnologías destinadas a facilitar la conducción en autopista, el control del tráfico urbano o las maniobras de aparcamiento.

En el apartado técnico, el sistema de propulsión eléctrica se combina con una batería de gran capacidad que permite alcanzar autonomías cercanas a los 600 kilómetros según ciclo homologado. Esta cifra sitúa al modelo entre los SUV eléctricos más competitivos dentro del segmento premium.