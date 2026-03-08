La DGT avisa que si te quedas sin gasolina en medio de la carretera te pueden multar con 3.000 euros

Coches y Motos 08 MAR 2026 - 12:44h.

Cuando quedarse sin gasolina se considera una situación peligrosa

Distancia de seguridad de la DGT

Compartir







Quedarse sin gasolina durante un trayecto puede parecer un simple despiste, pero en determinadas circunstancias también puede acarrear consecuencias legales. La Dirección General de Tráfico advierte de que un vehículo detenido en plena carretera por falta de combustible puede generar una situación peligrosa para el resto de usuarios de la vía.

Aunque muchos conductores piensan que quedarse sin gasolina solo supone el inconveniente de tener que pedir ayuda o llamar a la grúa, la normativa de tráfico contempla este tipo de situaciones cuando afectan a la seguridad de la circulación. Si el vehículo queda inmovilizado en un punto donde interfiere en el tráfico, la situación puede considerarse una infracción.

No es ningún secreto que una parada inesperada en mitad de la calzada puede provocar reacciones bruscas por parte de otros conductores. Frenazos, cambios de carril repentinos o maniobras de esquiva pueden multiplicar el riesgo de accidente, especialmente en vías donde los vehículos circulan a velocidades elevadas.

Por este motivo, la normativa establece que los conductores deben asegurarse de que el vehículo se encuentra en condiciones adecuadas antes de iniciar un desplazamiento. Entre esas condiciones básicas se incluye disponer de combustible suficiente para completar el trayecto o, al menos, para llegar a un punto seguro donde repostar.

PUEDE INTERESARTE Estos son los cambios que se vienen en el sistema de etiquetas de la DGT

Cuando quedarse sin gasolina se considera una situación peligrosa

La sanción no se aplica por el simple hecho de que el coche se quede sin combustible, sino por las consecuencias que puede provocar esa situación. Si el vehículo queda detenido en un carril de circulación o en una zona donde compromete la seguridad del tráfico, los agentes pueden considerar que existe una conducta negligente.

En ese caso, la infracción puede encuadrarse dentro de las conductas que generan peligro para la circulación. Dependiendo de la gravedad de la situación, la sanción económica puede alcanzar cifras muy elevadas, llegando incluso a los 3.000 euros en los casos más graves.

Cabe destacar que el riesgo aumenta especialmente en autopistas y autovías. En este tipo de vías, donde las velocidades son altas y el tráfico suele ser intenso, un vehículo detenido de forma inesperada puede convertirse en un obstáculo difícil de evitar para otros conductores.

Además, la situación también puede poner en peligro al propio conductor. Si el coche se detiene en medio de la carretera, el ocupante puede verse obligado a salir del vehículo para señalizar la incidencia o esperar asistencia, lo que incrementa el riesgo de sufrir un accidente.

Por todo ello, las autoridades insisten en la importancia de prevenir este tipo de situaciones. Revisar el nivel de combustible antes de iniciar un viaje y planificar posibles paradas forma parte de las medidas básicas de seguridad en carretera. Un descuido aparentemente menor puede terminar generando un problema de seguridad vial y, en algunos casos, una sanción económica considerable.