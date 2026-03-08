No es tan bonito como el Renault 5, pero sí más barato, y sube como la espuma en ventas

Coches y Motos 08 MAR 2026 - 22:01h.

Un tapado entre los eléctricos low cost a tener muy en cuenta

No es barato, pero este Renault es muy top

El mercado de los coches eléctricos pequeños se está llenando de nuevos protagonistas. Durante meses, el Renault 5 eléctrico ha sido uno de los modelos más comentados por su diseño retro y su tecnología. Sin embargo, hay otro modelo que empieza a ganar protagonismo por un motivo muy sencillo: cuesta bastante menos.

Ese coche es el Dongfeng Box, un urbano eléctrico que está empezando a llamar la atención en Europa. Quizá no tenga el carisma del Renault 5, pero ofrece una combinación muy interesante de precio, autonomía y equipamiento. Por eso muchos lo están considerando una alternativa muy lógica dentro del segmento.

Así es la alternativa china al Renault 5

El Dongfeng Box es un utilitario eléctrico con unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4.030 mm de largo, 1.810 mm de ancho y 1.570 mm de alto, con una batalla de 2.660 mm. Su maletero ofrece 326 litros, ampliables hasta 945 litros, una cifra notable para un coche de este tamaño.

Bajo su carrocería encontramos un motor eléctrico de 70 kW (95 CV) con 160 Nm de par máximo. La tracción es delantera y se alimenta de una batería LFP de 42,3 kWh. Gracias a ella puede recorrer hasta 340 kilómetros de autonomía WLTP, con un consumo medio de 15,6 kWh cada 100 kilómetros.

Un equipamiento que no parece low cost

En términos de prestaciones, el Dongfeng Box acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 140 km/h. No pretende ser un deportivo, pero sí un coche eficiente y práctico para el día a día. Además, cuenta con etiqueta CERO de la DGT, lo que permite acceder a zonas restringidas y beneficiarse de ventajas fiscales.

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. El acabado Plus incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED, pantalla táctil de 12 pulgadas, cuadro digital, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático y asiento del conductor calefactable con ajustes eléctricos.

También incorpora tecnología de seguridad muy completa. Este Dongfeng Box ofrece control de crucero adaptativo, cámara 360º, sensores de aparcamiento, alerta de cambio involuntario de carril y alerta de tráfico cruzado trasero. Todo ello por un precio anunciado desde 16.550 euros con ayudas y promociones, una cifra que explica por qué este pequeño eléctrico empieza a crecer rápidamente en ventas.