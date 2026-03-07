Renault se lleva un tremendo correctivo con el R5

Coches y Motos 07 MAR 2026 - 08:48h.

El eléctrico francés genera muy buenas críticas, pero apenas se vende

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

El regreso del Renault 5 al mercado estaba llamado a convertirse en uno de los lanzamientos más destacados del año. El nuevo modelo eléctrico de la marca francesa ha despertado una enorme expectación desde su presentación gracias a un diseño que recupera la esencia del icónico utilitario de los años setenta y ochenta. Sin embargo, sus primeras cifras comerciales muestran una realidad muy distinta a la que muchos anticipaban.

Durante el pasado mes de febrero, el Renault 5 registró únicamente 248 unidades vendidas, un dato que lo situó en la posición 98 del ranking de matriculaciones. Se trata de una cifra discreta para un modelo que había generado tanto interés previo y que, sobre el papel, estaba destinado a convertirse en uno de los protagonistas del segmento eléctrico.

La situación tampoco mejora al analizar el acumulado del año. En lo que va de ejercicio, el modelo ocupa la posición 108 del mercado, lejos de los vehículos más vendidos y con un volumen de matriculaciones que todavía queda muy por debajo de las expectativas generadas antes de su lanzamiento.

No es ningún secreto que el Renault 5 ha destacado especialmente por su diseño. Su estética retro, inspirada en el modelo original, ha sido uno de los aspectos más valorados desde su presentación y ha contribuido a reforzar la identidad del coche dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Un diseño muy atractivo que no se traduce en ventas

El nuevo Renault 5 apuesta por una combinación de elementos clásicos y soluciones modernas que lo convierten en uno de los eléctricos más llamativos del mercado actual. Sus proporciones compactas, los detalles visuales heredados del modelo histórico y una imagen muy reconocible han sido claves para generar interés alrededor del vehículo.

Sin embargo, la estética por sí sola no está siendo suficiente para impulsar las ventas en los primeros meses de comercialización. Llama especialmente la atención que, pese a ser considerado por muchos como uno de los coches más atractivos del mercado actual, el modelo no logra traducir esa buena recepción en cifras comerciales relevantes.

El mercado eléctrico continúa creciendo, pero también se ha vuelto cada vez más competitivo. La llegada constante de nuevos modelos y el aumento de la oferta en distintos segmentos obligan a cada vehículo a encontrar su propio espacio entre alternativas cada vez más variadas.

Por otro lado, los primeros meses de comercialización de un modelo completamente nuevo suelen estar marcados por un ritmo de producción y distribución todavía limitado. Este factor puede influir en el número de matriculaciones iniciales, aunque los datos actuales reflejan un arranque comercial muy discreto.

Así, el Renault 5 afronta ahora el reto de consolidar su presencia en el mercado y convertir la expectación generada por su diseño y su planteamiento eléctrico en un mayor volumen de ventas durante los próximos meses.