Gonzalo Serrano tiene muy claro cuáles son los puntos fuertes y a destacar del Citroën C5 Aircross. El periodista desgrana en un nuevo programa de 'Más Que Coches', uno de los vehículos más relevantes en el mercado de los SUV híbridos. Su tamaño es lo que más llama la atención a Serrano; y el enfoque es otro de los puntos a tener en cuenta: familiar, muy confortable y con muchas posibilidades.

Como es habitual, Serrano empieza el análisis del coche centrándose en el exterior. El periodista destaca la firma lumínica, las rejillas de ventilación en la parte inferior y unos laterales con juego de volúmenes. El C5 tiene una peculiaridad: no tiene perfiles que lo ensanchen, sino redondeamientos que crean un efecto muy interesante. Y la parte posterior, con el nombre de Aircross y el C5; buen volumen, muy personal. "El coche es diferente a lo que uno puede encontrar en el mercado; se siente poderoso", sentencia Serrano.

El C5 Aircross: por dentro y en carretera

El interior del C5 Aircross llama la atención. Y lo hace, apunta Serrano, por el minimalismo que domina en la zona del conductor. Aún así, hay detalles en dónde rascar: desde el salpicadero con doble nivel y con un material acolchado, a una zona central con un 'pantallón' tipo cascada. "Es una sensación de tamaño generoso; cuenta con luces LED, lunas traseras tintadas y una pantalla central que tiene un aspecto muy interesante y fácil de utilizar", explica el periodista. Estética potente, interior amplio y generoso; ahora solo falta comprobar cómo funciona.

Gonzalo Serrano se pone al volante del Citroën C5 Aircross para sacar las conclusiones necesarias. El C5 es un coche híbrido con una potencia total de 145CV; tiene cambio automático de seis velocidades, una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora y pasando de 0 a 100 en 11'1 segundos. El consumo medio es de 5'4 litros, teniendo una autonomía que supera los 1.000 kilómetros. "Es un coche con buena estabilidad", apunta Gonzalo. Todo, por 35.700 euros. "Para lo que es el coche, está en una zona interesante", zanja.