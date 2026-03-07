Cuesta la mitad que una Yamaha Ténéré 700 y es la todoterreno que va a conquistar 2026

Coches y Motos 07 MAR 2026 - 07:03h.

Está equipada con un propulsor bicilíndrico de 420 centímetros cúbicos de cilindrada

Yamaha trabaja en una Ténéré 900

Si buscas una alternativa más económica, y también apta para el carné A2, a la clásica Yamaha Ténéré 700, entonces tienes suerte. Porque hemos visto una moto todoterreno que auguramos que arrasará en ventas a lo largo de este año, y que, curiosamente, no llega desde China, ni tampoco desde Japón. En Europa también hay modelos que merecen mucho la pena, y la última demostración es esta BMW F 450 GS, a la que han actualizado, sacando el modelo 2026.

Es una opción perfecta para los amantes de las rutas y de las aventuras, que quieren una moto trail ligera y agradable de manejar, sin tener que gastarse una fortuna. Cuenta con numerosas opciones de personalización mediante los distintos paquetes, así como accesorios originales, y lo primero que nos llama la atención es la estética. Tiene un faro LED que incluye iluminación diurna en forma de X, un depósito de combustible de 14 litros, una importante capacidad, una ergonomía pensada para uso dual, cuatro opciones de equipamiento…

Esta BMW F 450 GS está equipada con un propulsor bicilíndrico de 420 centímetros cúbicos de cilindrada, que eleva su potencia hasta los 48 CV a 8.750 revoluciones por minuto, con un par motor de 43 Nm a 6.750 rpm en esta versión 2026. Y su consumo sigue siendo ridículo, de apenas 3,8 litros por cada 100 kilómetros. Dispone de tres modos de conducción, chasis de acero y suspensiones KYB, pantalla TFT de 6,5”, puños calefactables y muchas más cosas que deberás de descubrir.

Una moto muy completa desde 7.390 euros

Y si nos quedamos con algo en esta BMW F 450 GS es con su asumible precio, que provoca que puedas tenerla en tu garaje desembolsando la irrisoria cantidad de 7.390 euros, lo que nos parece una oportunidad muy a tener en cuenta.