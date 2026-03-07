Alerta a frioleros, la DGT multa con 200 euros por conducir con un abrigo demasiado voluminoso

Coches y Motos 07 MAR 2026 - 01:52h.

Un abrigo puede ser motivo de sanción

Las bajas temperaturas del invierno provocan que muchos conductores recurran a prendas gruesas para combatir el frío antes de ponerse al volante. Abrigos acolchados, chaquetas de plumas o prendas muy voluminosas se convierten en habituales durante los meses más fríos del año. Sin embargo, lo que para muchos es una simple cuestión de comodidad puede convertirse en un problema desde el punto de vista de la seguridad vial y también en motivo de sanción.

La normativa de tráfico establece que el conductor debe mantener en todo momento la libertad de movimientos necesaria para manejar correctamente el vehículo. Esta obligación no se refiere únicamente al estado físico del conductor, sino también a cualquier elemento externo que pueda limitar su capacidad para reaccionar con rapidez ante una situación inesperada en la carretera.

No es ningún secreto que conducir con ropa excesivamente voluminosa puede dificultar ciertos movimientos esenciales al volante. Los abrigos gruesos pueden limitar la movilidad de los brazos, del torso o incluso de los hombros, lo que reduce la precisión al girar el volante o al realizar maniobras rápidas. En situaciones normales puede pasar desapercibido, pero en una emergencia cada fracción de segundo resulta clave.

En este contexto, los agentes de tráfico pueden considerar que conducir con un abrigo demasiado voluminoso supone una conducción negligente. Si se interpreta que la prenda impide manejar el vehículo con la libertad necesaria, la sanción puede alcanzar los 200 euros.

La ropa también influye en la seguridad al volante

La legislación no prohíbe de forma expresa conducir con abrigo. Sin embargo, sí exige que el conductor mantenga el control total del vehículo y disponga de la movilidad suficiente para ejecutar cualquier maniobra con rapidez y precisión. En este sentido, cualquier elemento que limite esos movimientos puede ser objeto de sanción.

Los abrigos acolchados o muy rígidos generan un efecto de restricción en la parte superior del cuerpo. Esto puede dificultar movimientos tan habituales como girar el volante con amplitud, mirar hacia los ángulos muertos o reaccionar con rapidez ante un obstáculo inesperado en la vía. Llama especialmente la atención que muchos conductores no perciben esta limitación hasta que necesitan realizar una maniobra brusca.

Otro aspecto relevante está relacionado con el cinturón de seguridad. Las prendas muy gruesas pueden provocar que el cinturón no se ajuste correctamente al cuerpo, lo que reduce su eficacia en caso de accidente. En una colisión, el abrigo puede generar un espacio entre el cinturón y el torso que aumenta el riesgo de desplazamiento del cuerpo.

Por otro lado, los agentes pueden interpretar que la vestimenta impide conducir con normalidad si observan movimientos limitados o dificultades evidentes para manejar el vehículo. En esas circunstancias se considera que el conductor no cumple con la obligación de mantener el control total del coche.

Durante los meses de invierno la elección de la ropa también influye en la seguridad al volante. Adaptar la vestimenta antes de iniciar la marcha permite conducir con mayor libertad de movimientos y evita situaciones que puedan derivar tanto en riesgos en carretera como en posibles sanciones económicas.