Si adelantas mientras nieva o hay hielo, la DGT te sanciona por una razón que nadie conoce

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 23:17h.

Distancia de seguridad de la DGT

Una norma que muy pocos conductores conocen

Compartir







Las condiciones meteorológicas adversas cambian de forma notable la manera en la que debe desarrollarse la circulación en carretera. Cuando aparecen la nieve o el hielo, la conducción exige una mayor precaución y también el cumplimiento de determinadas normas específicas que no siempre son conocidas por todos los conductores. Entre ellas se encuentra una limitación relacionada con los adelantamientos que puede terminar en sanción si no se respeta.

Durante episodios de nevadas o cuando la calzada presenta placas de hielo, las autoridades de tráfico aplican medidas especiales para garantizar la seguridad y evitar situaciones de bloqueo en las vías de alta capacidad. En autopistas y autovías, estas medidas afectan especialmente al uso de los carriles, ya que la circulación debe organizarse de forma que se facilite tanto el tránsito de los vehículos como la intervención de los servicios de emergencia.

No es ningún secreto que los episodios de nieve pueden generar problemas importantes de movilidad en pocos minutos. Un aumento del número de vehículos detenidos o realizando maniobras indebidas puede provocar retenciones o incluso el bloqueo completo de una carretera. Por este motivo, la normativa contempla ciertas restricciones que limitan la utilización de determinados carriles cuando las condiciones meteorológicas se complican.

En este contexto, realizar adelantamientos mientras nieva o cuando existe hielo en la calzada puede convertirse en una infracción sancionable. La razón no está únicamente relacionada con el riesgo que implica adelantar sobre una superficie deslizante, sino con la necesidad de mantener libre una parte de la vía para situaciones prioritarias.

PUEDE INTERESARTE Distancia de seguridad de la DGT

Un carril que debe permanecer libre en situaciones de nieve

Cuando las nevadas afectan a la circulación, los protocolos de gestión del tráfico establecen que los vehículos deben circular preferentemente por el carril derecho. Esto implica que el carril izquierdo debe mantenerse despejado siempre que sea posible, evitando así adelantamientos innecesarios o vehículos ocupándolo de forma continuada.

En este sentido, el objetivo principal es facilitar el trabajo de los servicios encargados de mantener las carreteras operativas. Los quitanieves, los vehículos de mantenimiento y los equipos de emergencia necesitan desplazarse con rapidez para retirar la nieve acumulada, esparcir sal o atender cualquier incidente que pueda producirse en la vía.

Si los conductores utilizan el carril izquierdo para adelantar o circular con normalidad durante estas situaciones, se dificulta el paso de estos vehículos especializados. Esto puede retrasar las labores de limpieza de la calzada o impedir que los servicios de emergencia lleguen con rapidez a un punto donde se haya producido un accidente o una avería.

Cabe destacar que muchos conductores desconocen esta restricción, ya que en condiciones normales el adelantamiento por el carril izquierdo es una maniobra habitual en autopistas y autovías. Sin embargo, cuando la nieve o el hielo obligan a activar protocolos especiales, la prioridad pasa a ser mantener ese carril disponible para la maquinaria y los servicios que trabajan para restablecer la seguridad.

Por todo ello, circular por el carril izquierdo o realizar adelantamientos durante episodios de nieve puede derivar en una sanción. La medida busca evitar bloqueos y garantizar que los equipos encargados de despejar la carretera puedan actuar con la máxima rapidez posible, algo fundamental para recuperar la normalidad en la circulación.