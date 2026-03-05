eldesmarque.com 05 MAR 2026 - 13:24h.

190 CV, unos 5 litros cada 100 km y un equipamiento muy top

Japonés, como Toyota, pero más bonito y barato que el Toyota Highlander

En el segmento de los SUV compactos, dos modelos japoneses están ganando atención. El primero es el Toyota Corolla Cross, conocido por su fiabilidad y eficiencia. Ofrece tres variantes mecánicas interesantes. El Hybrid 140 con 140 CV, tracción delantera y cambio automático e-CVT. El Hybrid 200, con 197 CV y 0-100 en 7,5 segundos. Y una versión superior con tracción total AWD-i para mayor adherencia.

El precio del Corolla Cross parte desde aproximadamente 36.500 euros, con etiqueta ECO y consumos muy contenidos. Es una propuesta sólida para quienes quieren híbrido sin enchufe, comodidad y tecnología moderna. Sin embargo, hay otro SUV japonés que cuesta menos y ofrece muchas de las mismas ventajas, además de algunos extras que lo hacen destacar.

El peor enemigo del Toyota Corolla Cross también es japonés

Hablamos del Nissan Qashqai en su versión e-Power. Este coche ha ido recuperando su popularidad en los últimos meses. Y no es casualidad. Combina tecnología diferente, espacio real y un precio más competitivo que el de su rival directo.

El Qashqai mide 4.425 mm de largo, 1.835 mm de ancho y 1.625 mm de alto. La batalla es de 2.665 mm, lo que se traduce en un interior espacioso. El maletero ofrece 504 litros como mínimo y puede llegar a 1.593 litros con los asientos abatidos. Es una ventaja clara frente al Toyota.

190 CV y un consumo de solo 5,1 litros cada 100 km

La mecánica e-Power no es un híbrido convencional. El motor de gasolina de 1.5 litros actúa como generador para alimentar el motor eléctrico que mueve las ruedas. En total ofrece 190 CV y 260 Nm de par máximo con tracción delantera y cambio automático X-TRONIC CVT. La respuesta es suave y muy progresiva.

En prestaciones, el Qashqai acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza 199 km/h. El consumo medio homologado ronda los 5,1 l/100 km, cifras que le permiten mantener la etiqueta ECO y ofrecer eficiencia sin enchufe.

El precio del Qashqai e-Power parte desde 31.725 euros al contado o 30.475 euros financiado. Por esa cifra ofrece un equipamiento completo en acabado Acenta: pantalla de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, faros Full LED, cámara de visión trasera y climatizador dual automático. Un rival que no puedes obviar.