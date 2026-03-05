Igual de buena que la Honda ADV, pero a mitad de precio y, para muchos, más bonita

Coches y Motos 05 MAR 2026 - 23:39h.

Una scooter que promete convertirse en una de las referentes de este segmento

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

Si buscas una alternativa a la clásica Honda ADV, pero todavía más barata, y con un diseño que para mucha gente es incluso superior, entonces estás de enhorabuena. Porque hemos descubierto una crossover que nos ha encantado desde el primer momento, y que está disponible por una cantidad ridícula, se mire por donde se mire. Cuenta con un diseño realmente atractivo, combinado con un equipamiento muy completo, y con unas prestaciones más que llamativas.

Así es la Letbe Aurora 125, una scooter que promete convertirse en una de las referentes de este segmento, y que ya ha causado furor. El motor que utiliza esta moto es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con inyección electrónica, refrigeración por aire forzado y cuatro válvulas. No es que sea la moto más potente del mercado, como es evidente, pero creemos que los 10,5 CV de potencia a 7.500 revoluciones por minuto que ofrece ya es más que suficiente.

El par máximo es de 9,6 Nm a 6.000 rpm, que tampoco está mal, así que es una moto perfecta para desplazamientos cortos por la ciudad. El consumo medio que tiene esta moto es de apenas 2,6 litros por cada 100 kilómetros, es decir, que no gasta apenas nada, y gracias al depósito de combustible de 12 litros de capacidad, la autonomía ronda los 300 kilómetros, que no está nada mal. El peso de la moto es de 140 kilos, y cuenta con iluminación full LED, sistema de frenado combinado CBS, disco de frenos en ambos ejes, estriberas abatibles para el acompañante, pata lateral, caballete central y mucho más.

La Letbe Aurora 125 puede ser tuya por apenas 2.490 euros

Si todavía no has quedado convencido con esta adquisición, seguro que lo harás en cuanto veas su irrisorio coste, de apenas 2.490 euros, lo que nos parece un chollo.