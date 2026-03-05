La Honda más bonita, un icono japonés irrompible, ahora, a precio excepcional
En Honda han presentado ya algunos de sus modelos de cara a este año, y no hay ninguno que no nos resulte muy interesante. Pero, si hay uno con el que nos tenemos que quedar especialmente, y que nos llama la atención por encima del resto, ese es sin duda la Honda CB 750 Hornet, que este año presentará su actualización, y que es todo un icono. Tiene fama de irrompible, y lo mejor de todo es que tendrá un precio al alcance de todos los bolsillos.
Es una naked con una relación peso-potencia muy competitiva, que tendrá su versión 2026, más equipada y renovada que nunca, incluyendo el sistema de embrague E-Clutch. Es la respuesta de la marca del Ala Dorada al auge que han tenido las compañías chinas, que prometen ser un auténtico dolor de cabeza, y reducir el volumen de ventas, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Por eso mismo, han creado una moto capaz de hacer competencia.
Porque esta Honda CB 750 Hornet es muy difícil de ignorar. Es una Street Fighter, compacta y afilada, con un peso neto de 192 kilos, y una capacidad en el depósito de combustible de 15,2 litros. El motor que equipa es un bicilíndrico en paralelo de 755 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos, con ocho válvulas y refrigeración líquida. Entrega 92 CV de potencia a 9.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 75 Nm a 7.250 rpm, y se puede limitar para el carné A2. Por otro lado, el consumo es de 4,3 litros cada 100 kilómetros, y alcanza una velocidad máxima de 205 kilómetros por hora.
En Honda traen esta CB Hornet 750 por menos de 8.000 euros
Y lo más sorprendente es que en Honda tienen esta CB Hornet 750 por un precio inferior a los 8.000 euros, lo que no nos deja de sorprender. Sin duda, es otro motivo más para querer conseguirla.