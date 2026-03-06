La DGT multará con 200 euros a los conductores que usan mal el carril de la izquierda

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 00:48h.

El carril izquierdo está reservado para adelantar

Distancia de seguridad de la DGT

El uso incorrecto del carril izquierdo en autopistas y autovías continúa siendo una de las infracciones más comunes entre los conductores en España. La Dirección General de Tráfico recuerda que circular de forma prolongada por este carril sin estar realizando un adelantamiento puede acarrear una sanción económica de 200 euros, una medida que busca reforzar el cumplimiento de una norma básica de circulación en vías de varios carriles.

La normativa establece que, siempre que sea posible, los vehículos deben circular por el carril situado más a la derecha. Los carriles restantes están reservados para adelantamientos o para situaciones concretas en las que el tráfico o la densidad de vehículos obligan a utilizar otras posiciones en la calzada. Sin embargo, en la práctica es habitual encontrar conductores que permanecen en el carril izquierdo durante largos trayectos, incluso cuando el carril derecho se encuentra libre.

No es ningún secreto que esta conducta genera numerosos problemas en la circulación. Cuando un vehículo ocupa el carril izquierdo sin adelantar, obliga al resto de conductores a reducir su velocidad o a realizar maniobras innecesarias para continuar su marcha. En consecuencia, se producen retenciones, cambios de carril constantes y situaciones que pueden comprometer la seguridad vial.

Este comportamiento también suele provocar una reacción en cadena entre los conductores que circulan detrás. En muchos casos, algunos optan por adelantar por la derecha, una maniobra que está prohibida salvo en circunstancias muy concretas y que incrementa el riesgo de accidentes en vías rápidas.

La normativa de tráfico es clara al respecto: el carril izquierdo no está diseñado para circular de manera permanente. Su función principal es facilitar los adelantamientos, permitiendo que los vehículos puedan superar a otros que circulan a menor velocidad y regresar posteriormente al carril derecho.

En este sentido, la Dirección General de Tráfico insiste en la importancia de mantener una correcta disciplina de carril. Una circulación ordenada permite mejorar la fluidez del tráfico, reducir las frenadas innecesarias y evitar situaciones de congestión en autopistas y autovías, especialmente en tramos con elevada densidad de vehículos.

Cabe destacar que la infracción por ocupar indebidamente el carril izquierdo conlleva una multa de 200 euros, aunque no supone la retirada de puntos del permiso de conducir. Aun así, se trata de una sanción destinada a corregir un comportamiento que afecta directamente al funcionamiento normal del tráfico.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizan controles periódicos para vigilar este tipo de conductas en carretera. También se emplean sistemas de vigilancia en determinados tramos para detectar maniobras indebidas que dificultan la circulación. Aunque se trata de una regla sencilla, su incumplimiento sigue siendo una de las causas más frecuentes de sanción en autopistas y autovías españolas.