Con 195 CV y un consumo de solo 2,2 litros cada 100 km

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

El Peugeot 308 está ganando terreno en el segmento compacto. Muchos lo comparan directamente con el Toyota Corolla. Y no son pocos los que lo consideran más atractivo y mejor equipado. Su diseño afilado. Su firma luminosa de tres garras. Su imagen moderna. Todo suma.

Este compacto mide 4.367 mm de largo, 1.852 mm de ancho y 1.441 mm de alto. La batalla alcanza los 2.675 mm. El maletero ofrece 412 litros, una cifra muy competitiva. Es práctico. Es equilibrado. Perfecto para ciudad y escapadas.

En la gama del nuevo 308 hay motores gasolina de 145 CV y diésel de 130 CV. Pero la versión que más interés despierta es la híbrida enchufable. Es ideal para quienes quieren dar el salto a la electrificación sin depender de la deficiencia de la red española de puntos de carga eléctrica.

Esta variante combina un motor gasolina de 150 CV y 250 Nm con uno eléctrico de 125 CV y 118 Nm. La potencia conjunta es de 195 CV y 360 Nm de par máximo. Utiliza un cambio automático E-DCS de 7 relaciones y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos. Puede alcanzar 225 km/h. Y su consumo medio es de 2,2 litros cada 100 km.

El precio de este compacto francés parte desde 33.030 euros. Una cifra razonable si se tiene en cuenta el nivel de potencia y equipamiento. Frente a rivales como el SEAT León o el Volkswagen Golf, el 308 destaca por su relación entre imagen y tecnología.

No se queda corto en equipamiento

El acabado de acceso, Style, ya incluye cuadro digital de 10 pulgadas, climatizador bizona y faros Full LED Peugeot. También incorpora volante compacto de cuero con levas, retrovisores eléctricos y arranque manos libres. Mucho equipamiento desde la base.

Además, suma Pack Drive Assist, detector de obstáculos trasero y cristales tintados. El Peugeot 308 no solo es bonito. Es dinámico. Es tecnológico. Y para muchos, es el compacto que mejor combina diseño, eficiencia y prestaciones en la ciudad.