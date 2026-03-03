El Toyota que, para muchos, es el más bonito y tecnológico de su categoría

Coches y Motos 03 MAR 2026 - 03:07h.

218 CV de potencia, más de 500 km de autonomía eléctrica, máxima fiabilidad y un precio más que razonable

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Hablar de este Toyota es hablar de un antes y un después para la marca. Y es que el Toyota bZ4X fue su primer modelo 100% eléctrico. Y también uno de los más atrevidos en diseño. Muchos lo consideran el Toyota más bonito del momento. No es convencional. Es diferente. Y eso se nota desde el primer vistazo.

El Toyota bZ4X mide 4.690 mm de largo y tiene una generosa batalla de 2.850 mm. Eso se traduce en buen espacio interior. El maletero ofrece 452 litros, una cifra equilibrada para un SUV familiar. La anchura de 1.860 mm y la altura de 1.600 mm le dan una presencia sólida. Muy plantada sobre el asfalto.

El Toyota bZ4X marca el camino hacia el futuro de la marca japonesa

En el apartado tecnológico, el Toyota bZ4X tampoco se queda corto. Este SUV eléctrico integra el sistema Toyota Touch®2 con pantalla de 8 pulgadas, navegación online en la nube y asistente virtual con reconocimiento de voz natural. El cuadro digital TFT de 7 pulgadas refuerza esa atmósfera moderna. Todo es intuitivo y digital.

Estéticamente, el bZ4X rompe moldes. No hay parrilla tradicional. El frontal es limpio y afilado. El capó es grande. Los pasos de rueda en plástico oscuro marcan carácter. Las llantas pueden ser de 18 o 20 pulgadas. En conjunto transmite agresividad y personalidad. No se parece a ningún otro Toyota anterior.

Hasta 218 CV y más de 500 km de autonomía

La gama mecánica se divide en dos opciones. La primera entrega 160 kW (204 CV) y 265 Nm de par máximo. Equipa batería de 71,4 kWh y alcanza hasta 506 km de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y su velocidad máxima es de 160 km/h.

Por encima está la variante de doble motor eléctrico. Ofrece 160 kW (218 CV) y 336 Nm de par. La autonomía es de 470 km. El 0 a 100 km/h lo firma en 7,7 segundos. También está limitada a 160 km/h. Más tracción. Más seguridad. Especialmente en superficies complicadas.

El precio oficial del bZ4X arranca en 49.900 euros, aunque Toyota lo anuncia desde 39.500 euros al contado o 37.800 euros financiados. Con ayudas públicas puede bajar aún más. Diseño rompedor. Tecnología avanzada. Buena autonomía. El bZ4X no solo es eléctrico. Es una declaración de intenciones.