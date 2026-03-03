El Renault más atractivo y más polémico de la marca

Coches y Motos 03 MAR 2026 - 01:35h.

La marca francesa abrirá pronto el libro de reservas

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Compartir







El Renault 5 Turbo 3E ya no es un prototipo de salón. Este deportivo está listo para convertirse en realidad. Y ha generado un enorme revuelo. Es llamativo. Es extremo. Aunque no está exento de polémicas.

Habrá unidades limitadas. Además, los más puristas lo querían en gasolina. Y su precio lo aleja de la mayoría de bolsillos, convirtiéndolo en un modelo casi de colección. Aun así, estamos ante una de las maravillas de Renault.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este Renault es muy top

La marca francesa lo presenta como su modelo de calle más potente. No exagera. Este eléctrico radical desarrolla 555 CV y un brutal 4.800 Nm de par máximo gracias a sus dos motores traseros. Es un mini superdeportivo. Con alma de icono clásico.

Solo podrán disfrutarlo 1.980 conductores

La exclusividad es parte del concepto. Del Renault 5 Turbo 3E solo se fabricarán 1.980 unidades. El precio arranca en 160.000 euros. Para entrar en la lista hay que dejar un depósito de 50.000 euros. El mensaje es que no es para todos.

Estéticamente, este Renault 5 customizado reinterpreta a los legendarios Renault 5 Turbo y Turbo 2. Mantiene su silueta compacta. Pero la ensancha. La hace más agresiva. Más musculosa. Es, para muchos, el Renault más bonito jamás creado.

555 CV de potencia y más de 400 km de autonomía

En prestaciones, el Renault 5 Turbo 3E juega en otra liga. Con 555 CV de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos. Llega a 270 km/h. Todo con un peso por debajo de 1.450 kg gracias a su plataforma de aluminio específica. Es pura ingeniería.

La batería de este utilitario deportivo tiene 70 kWh. Permite superar los 400 km de autonomía WLTP. Gracias a su arquitectura de 800 voltios, puede cargar del 0 al 80 % en solo 15 minutos. Es radical. Pero usable.

Además, cada Renault 5 Turbo 3E será personalizable. Desde 2026, los compradores podrán elegir decoraciones históricas o trabajar con diseñadores de la marca. Cada unidad será única. Exclusiva. El Renault 5 Turbo 3E no es solo un coche. Es una pieza de colección.