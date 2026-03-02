El eléctrico más bonito de Audi está cambiando la imagen de las berlinas premium

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 08:12h.

Eso sí, prepara el bolsillo porque no es barato

Audi tiene un problema muy importante

El Audi e-tron GT no es una berlina eléctrica más. Es un coche que ha redefinido la estética del segmento premium. Bajo, ancho y extremadamente deportivo. Su diseño es uno de sus mayores argumentos. Silueta de gran turismo. Línea de techo fluida. Pasos de rueda marcados. Es el Audi eléctrico más bonito hasta la fecha. Y eso cambia la percepción de las berlinas eléctricas. Ya no son solo eficiencia. También son pasión y carácter.

Compite con pesos pesados como el Porsche Taycan, el Mercedes-Benz EQE o el Lexus ES. Frente a ellos, el e-tron GT aporta un equilibrio casi perfecto entre rendimiento, autonomía y refinamiento.

Hasta 925 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

Sus proporciones impresionan. Mide 5.004 mm de largo, apenas 1.402 mm de alto y 1.964 mm de ancho. La batalla alcanza los 2.901 mm. Es pura presencia.

Toda la gama comparte una batería de 105 kWh y sistema de tracción total. La versión e-tron GT quattro desarrolla 585 CV y 625 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,0 segundos. Su velocidad máxima es de 245 km/h. Y homologa hasta 601 km de autonomía WLTP. Prestaciones elevadas con gran eficiencia.

El S e-tron GT sube el listón. Ofrece 680 CV y 740 Nm. Mantiene los 245 km/h de velocidad máxima. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos. Y mejora ligeramente la autonomía hasta 604 km WLTP. Más potencia. Más contundencia. Sin perder equilibrio.

El siguiente escalón es el RS e-tron GT. Aquí hablamos de 857 CV y 865 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos. La velocidad máxima aumenta hasta 250 km/h. La autonomía se sitúa en 593 km WLTP. Es una berlina con alma de superdeportivo.

La versión más top deja sin aliento

En lo más alto está el RS e-tron GT performance. Impresiona con 925 CV y 1.027 Nm. El 0 a 100 km/h lo completa en 2,5 segundos. También alcanza 250 km/h. Su autonomía homologada es de 583 km WLTP. Cifras extremas. En un coche de lujo.

En tecnología y equipamiento tampoco escatima. Incluye Audi virtual cockpit plus, sistema MMI Navegación plus y conectividad completa con Audi connect. Dispone de climatizador trizona, suspensión adaptive air suspension y asistentes como Audi pre sense o mantenimiento de carril. Seguridad y confort al máximo nivel.

El interior combina digitalización y materiales de alta calidad. Techo panorámico. Llantas Aero de 19 pulgadas. Faros LED con intermitentes dinámicos. Todo está pensado para ofrecer una experiencia premium completa. El e-tron GT demuestra que una berlina eléctrica puede ser emocionante, lujosa y radical a la vez. Y está cambiando para siempre la imagen del segmento. Eso sí: es para unos pocos bolsillos. Arranca en 111.700 euros. Una cifra alta. Pero acorde a su posicionamiento.