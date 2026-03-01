El SUV de Skoda que eligen las familias para viajes largos

Coches y Motos 01 MAR 2026 - 23:43h.

204 CV de potencia, 1,6 litros cada 100 km y hasta 120 km de autonomía eléctrica

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

Compartir







El Skoda Kodiaq se ha convertido en uno de los SUV favoritos de las familias. Grande. Cómodo. Muy práctico. Está pensado para viajar sin preocupaciones. Con espacio de sobra. Y un enfoque claramente familiar. Su diseño es sobrio. Elegante. Funcional.

Sus dimensiones lo dejan claro. Mide 4.758 mm de largo, 1.864 mm de ancho y 1.678 mm de alto. La batalla alcanza los 2.791 mm. Eso se traduce en un habitáculo amplio. Y en un maletero enorme. Ofrece hasta 910 litros de capacidad. Una cifra difícil de igualar en el segmento.

Compite con modelos como el Toyota RAV4, el Mitsubishi Outlander o el Kia Sportage. Frente a ellos, el Kodiaq destaca por su relación calidad-precio y por su enfoque práctico. Es un coche pensado para el uso real. Para viajar cargado. Y con confort.

La versión PHEV es la más demandada por las familias viajeras

La gama incluye motores gasolina y diésel. Algunos con sistemas electrificados. Pero la versión más demandada por familias viajeras es la híbrida enchufable. Combina eficiencia y autonomía. Ideal para el día a día en modo eléctrico. Y perfecta para largos desplazamientos con bajo consumo.

Este sistema une un motor 1.5 TFSI de gasolina con uno eléctrico. La potencia conjunta es de 204 CV y 250 Nm de par. Utiliza cambio automático DSG y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Su velocidad máxima es de 210 km/h.

Casi 120 km de autonomía eléctrica

Homologa un consumo combinado de 1,6 l/100 km. Cuenta con una batería de 19,7 kWh. Y ofrece hasta 119 km de autonomía eléctrica según ciclo WLTP. Esto permite moverse a diario sin gastar combustible. Y afrontar viajes largos con total tranquilidad.

Desde 51.800 euros, el acabado Selection ya incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla de 13 pulgadas y sistema de navegación. Añade climatizador de tres zonas, asientos calefactados y asistentes como control de distancia y mantenimiento de carril. Espacio enorme. Consumo bajo. Equipamiento completo. Por eso es el SUV que tantas familias eligen para viajar lejos.