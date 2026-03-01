8.127 euros de descuento y 180 CV: el Ford Kuga Hybrid con etiqueta ECO está ganando terreno al Toyota RAV4

Coches y Motos 01 MAR 2026 - 04:13h.

El Kuga es uno de los SUV HEV más interesantes del mercado

Ford se carga el Focus

El Ford Kuga Hybrid se está consolidando como una de las propuestas más competitivas del segmento SUV compacto gracias a una oferta que alcanza los 8.127 euros de descuento en determinadas versiones. Esta rebaja, aplicada sobre el precio oficial tal y como apuntan medios especializados, sitúa al modelo con tecnología híbrida en una posición especialmente ventajosa frente a rivales directos como el Toyota RAV4. No es ningún secreto que el precio se ha convertido en un argumento decisivo dentro de una categoría cada vez más poblada.

La variante híbrida del Kuga combina un motor de gasolina de 2.5 litros con un sistema eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 180 CV, gestionados a través de una transmisión automática. Este esquema mecánico le permite ofrecer un funcionamiento suave, una respuesta suficiente para un uso familiar y consumos contenidos, todo ello acompañado de la etiqueta ECO de la DGT, un elemento clave en entornos urbanos y áreas con restricciones de tráfico.

El modelo de Ford, por dimensiones, se integra plenamente en el segmento C-SUV, ofreciendo un habitáculo amplio y un maletero capaz de cubrir las necesidades habituales de un núcleo familiar. La dotación tecnológica y de seguridad varía según el acabado, pero en las versiones asociadas a la promoción se mantiene un nivel de equipamiento equilibrado en relación con el precio final.

Una oferta condicionada que refuerza su atractivo

Cabe destacar que el descuento anunciado está vinculado a versiones concretas del Ford Kuga Hybrid y sujeto a las condiciones establecidas por la marca americana. Estas suelen incluir financiación a través de los servicios financieros propios, así como posibles requisitos adicionales que determinan el importe final aplicado. Por tanto, no toda la gama híbrida se beneficia necesariamente del máximo ahorro.

Frente a él, el Toyota RAV4 mantiene una propuesta híbrida con una potencia superior en su versión convencional, que arranca en 218 CV, y un posicionamiento más elevado en términos de precio. Su tamaño ligeramente mayor y su trayectoria consolidada dentro de la tecnología híbrida siguen siendo puntos fuertes, aunque su tarifa de partida se sitúa por encima de la del Kuga cuando este aplica la campaña vigente.

Lo destacable en este caso es que la diferencia económica puede resultar determinante para quienes buscan un SUV híbrido con etiqueta ECO sin asumir un desembolso elevado. En este contexto, el Ford Kuga Hybrid gana terreno gracias a una combinación de 180 CV, eficiencia y un precio promocionado que, bajo determinadas condiciones, lo coloca como una de las alternativas más competitivas de su categoría.