La nueva Honda Africa Twin, más bonita e igual de buena que la Yamaha Ténéré

28 FEB 2026

Es perfecta para su uso off-road, desde caminos de grava hasta subidas difíciles

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

En Honda han conseguido volver a sorprender, y continuar mejorando la Africa Twin, cuando ya parecía algo prácticamente imposible. Esto ha provocado que siga ganando terreno con respecto a su gran rival, la Yamaha Ténéré, y estamos convencidos de que se acabará por convertir en un éxito de ventas, por si no lo es ya. Merece la pena sentarse a analizar con calma todos los detalles y las novedades que incorpora, ya que no dejan a nadie indiferente en ningún momento.

Conserva su esencia original, y es increíblemente ágil, con un desempeño capaz de llevarte al límite, pero con un par adicional a bajas revoluciones para un mayor empuje. Gracias a la pantalla ajustable, los viajes son mucho más cómodos, y los neumáticos que tiene se reparan con facilidad. Es perfecta para su uso off-road, desde caminos de grava hasta subidas difíciles, gracias a las suspensiones de largo recorrido, y su pantalla cuenta con compatibilidad Car Play y Android Auto.

El par motor de esta Honda Africa Twin 2026 es un 7% superior, lo que garantiza una mejor tracción en terrenos sueltos, así como la aceleración instantánea para adelantar con seguridad. El motor continúa siendo un bicilíndrico OHC refrigerado por líquido, para un rendimiento mucho más fuerte a bajas y medias revoluciones. Y gracias a una mayor relación de compresión, la sincronización de las válvulas y la actualización de la admisión y los escapes, la potencia se mantiene en 102 CV, con la respuesta precisa y el tacto del acelerador electrónico Throttle By Wire. Y la gama de colores a elegir son el Blanco Glare Perlado, el Negro Ballistic Mate Metalizado y el Rojo Grand Prix.

Consigue la Honda Africa Twin por 16.100 euros

Tienes la oportunidad de adquirir esta Honda Africa Twin 2026, más bonita que nunca, por 16.100 euros, un precio que nos ha dejado a todos sorprendidos.