La alternativa de moda al Volkswagen Golf supera los 1.000 kilómetros de autonomía

La nueva generación del Peugeot 308 ya está en el mercado español y su gama de precios es tan atractiva como su diseño. El compacto francés quiere ser un rival directo del Volkswagen Golf, con una oferta mecánica amplia y niveles de acabado que se adaptan a cada tipo de conductor. El primer precio de la tabla arranca en 25.070 €, una cifra capaz de atraer a quien busca calidad y tecnología sin complicaciones.
En el nivel de entrada Style, la versión 1.2 Hybrid 145 CV DCS está valorada en 25.070 €. Esta opción híbrida ligera combina buen rendimiento con etiqueta ECO, gracias a su caja de doble embrague de seis velocidades y consumos equilibrados. Es una alternativa ideal para uso urbano o interurbano, con un equilibrio de prestaciones y eficiencia. Con esta cifra, el 308 se posiciona como una de las opciones más competitivas de su segmento.
Subiendo un peldaño en acabado, la misma mecánica 1.2 Hybrid 145 CV en Allure cuesta 26.770 €. Aquí se nota la incorporación de más equipamiento desde serie, con sistemas de asistencia y confort que enriquecen la experiencia de conducción. El acabado GT para esta misma versión se sitúa en 29.620 €, aportando ya un toque más deportivo y tecnológico. El tope de gama híbrido en este bloque llega hasta 31.320 € en GT Exclusive.
Si lo que te interesa es una autonomía real y prolongada sin visitas frecuentes a la gasolinera, el diésel 1.5 BlueHDi 130 CV AT es el más eficiente en consumo. En acabado Style tiene un precio de 27.200 €, mientras que en Allure se sitúa en 28.900 €. Esta versión diésel con etiqueta C puede superar los 1.000 km con un solo depósito. Es la alternativa lógica para quienes hacen muchos kilómetros al año y valoran la autonomía por encima de todo.
Para los que buscan etiqueta CERO, la alternativa híbrida enchufable 1.6 PHEV 195 CV AT arranca en 33.030 € en Style, continúa en 34.530 € en Allure y sube hasta 37.580 € en GT. El acabado más completo para esta mecánica es GT Exclusive con un precio de 39.280 €. Esta versión combina potencia con eficiencia eléctrica y prestaciones destacadas.
La versión 100 % eléctrica de 156 CV AT se sitúa desde 36.920 € en Style, pasando por 37.350 € en Allure, hasta 39.900 € en GT y 42.200 € en GT Exclusive. A pesar de no ser la más barata, ofrece la ventaja de la etiqueta CERO y un comportamiento silencioso y moderno.