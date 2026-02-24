La DGT está sancionando con 600 euros por la nueva ley sobre las bolas de remolque

Coches y Motos 24 FEB 2026 - 19:10h.

Si tienes una bola de remolque, te interesa conocer estas novedades

La Dirección General de Tráfico ha endurecido el control sobre determinadas modificaciones. Entre ellas, la instalación de la bola de remolque. Con la nueva normativa, las sanciones pueden alcanzar hasta 500 euros si no se cumplen los requisitos establecidos.

La conocida ley anti tuneo considera ahora la bola como una reforma de importancia. Esto significa que no basta con montarla sin más. Debe seguir un procedimiento concreto. Instalación en taller autorizado. Documentación específica. Y posterior anotación en la ficha técnica del vehículo. Saltarse uno de estos pasos puede salir caro.

Hasta 400 euros de multa por no tener en regla la bola del remolque

Para evitar problemas es imprescindible contar con el certificado de instalación emitido por el taller. También con el informe de conformidad, que normalmente facilita el fabricante o el concesionario oficial. Sin estos documentos, la ITV no validará la reforma. Y circular sin tenerla homologada puede suponer multas de hasta 400 euros, incluso superiores si se detectan otras irregularidades.

Muchos conductores optan por instalar el enganche directamente en el concesionario oficial. Es más cómodo. Se gestionan todos los trámites en el mismo lugar. Puede resultar algo más costoso. Pero reduce el riesgo de errores administrativos. Una vez superada la ITV, la reforma queda legalizada y registrada oficialmente.

La broma puede ascender hasta 600 euros

Otro punto clave es la matrícula. Debe verse con total claridad. Sin obstáculos. Si la bola o el soporte interfieren en su visibilidad, la sanción puede ser de 200 euros por dificultar la identificación del vehículo. No importa si se lleva remolque o no. La placa debe ser perfectamente legible en todo momento.

Existen dos tipos principales de enganche. El fijo y el desmontable. Este último ha generado dudas. Algunos conductores han sido sancionados por circular con la bola puesta sin remolque. Sin embargo, si el sistema está correctamente homologado y reflejado en la ficha técnica, no hay infracción. La clave es que esté legalizado.