Toyota Corolla Cross cae de precio y vuelve a ser la compra inteligente con etiqueta ECO

eldesmarque.com 23 FEB 2026 - 12:21h.

El tapado de Toyota tiene mucho que decir

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







El Toyota Corolla Cross está entre los menos vendidos de la marca. No ha tenido de entrada el éxito de otros modelos del fabricante nipón. Pero la firma japonesa quiere darle un impulso. Y ahora vuelve a ganar protagonismo. No por un rediseño radical. Ni por una nueva generación. Sino por algo más simple. Una bajada de precio estratégica. Y eso cambia todo. Porque mantiene su gran argumento. La etiqueta ECO.

La gama mecánica es amplia. Arranca con el Hybrid 140 de 140 CV. Un sistema híbrido autorrecargable eficiente y silencioso. Homologa solo 5 l/100 km y 113 g/km de CO2. Por encima está el Hybrid 200 con 197 CV. Y coronando la gama existe una versión AWD-i con tracción total eléctrica.

Tres opciones mecánicas a elegir en la gama del Toyota Corolla Cross

En cifras puras, el Hybrid 200 acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Puede alcanzar los 180 km/h. Todo gestionado por un cambio automático e-CVT. Sin tirones. Sin complicaciones. Con suavidad constante. Toda la gama disfruta de las ventajas de la ECO en ciudad.

Pero este SUV no solo vive de su mecánica. Sus dimensiones son de 4.460 mm de largo y 1.825 mm de ancho. La altura es de 1.620 mm. El maletero ofrece 390 litros como mínimo. Espacio suficiente para uso familiar diario.

Equipamiento más que completo

El equipamiento también convence. Existen dos acabados: Style y GR Sport. El primero, asociable a las tres versiones mecánicas, incluye:

Múltiples airbags (frontales, central delantero, de rodilla, laterales y de cortina)

Llantas de aleación de 18 pulgadas

Faros delanteros Bi-LED

Luces LED para la conducción diurna

Grupos ópticos traseros LED

Encendido automático de luces y sensor de lluvia

Espejos retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y calefactables

Espejo retrovisor interior con función antideslumbramiento

Sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 10,5 pulgadas

Android Auto y Apple CarPlay

Conexión USB

Bluetooth

Radio digital

Cargador inalámbrico para teléfonos móviles compatibles

Climatizador automático bizona

Elevalunas eléctricos

Sistema de acceso sin llave

Cierre centralizado con mando a distancia

Asientos delanteros deportivos

Volante multifunción forrado en cuero y ajustable en altura y en profundidad

Portón trasero con apertura y cierre motorizado

Control de crucero adaptativo inteligente y limitador de velocidad

Alerta de tráfico cruzado trasero

Sensores delanteros y traseros de aparcamiento

Cámara de visión posterior

Alerta de cambio involuntario de carril

Sistema de seguridad pre-colisión con detección de automóviles, motos, bicicletas y peatones

Asistente de arranque en pendiente

Control de presión de los neumáticos

Sistema de llamada de emergencia e-Call

Llegados a este punto, toca hablar de los precios. Parten desde 37.100 € en el Hybrid 140. El Hybrid 200 comienza en 38.100 €. Y el AWD-i asciende a 41.100 €. Con este ajuste, el Toyota Corolla Cross vuelve a posicionarse como una opción lógica. Eficiente. Bien equipado. Y ahora más accesible. Una vez más, la compra inteligente.