Toyota Corolla Cross cae de precio y vuelve a ser la compra inteligente con etiqueta ECO
El tapado de Toyota tiene mucho que decir
Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota
El Toyota Corolla Cross está entre los menos vendidos de la marca. No ha tenido de entrada el éxito de otros modelos del fabricante nipón. Pero la firma japonesa quiere darle un impulso. Y ahora vuelve a ganar protagonismo. No por un rediseño radical. Ni por una nueva generación. Sino por algo más simple. Una bajada de precio estratégica. Y eso cambia todo. Porque mantiene su gran argumento. La etiqueta ECO.
La gama mecánica es amplia. Arranca con el Hybrid 140 de 140 CV. Un sistema híbrido autorrecargable eficiente y silencioso. Homologa solo 5 l/100 km y 113 g/km de CO2. Por encima está el Hybrid 200 con 197 CV. Y coronando la gama existe una versión AWD-i con tracción total eléctrica.
Tres opciones mecánicas a elegir en la gama del Toyota Corolla Cross
En cifras puras, el Hybrid 200 acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Puede alcanzar los 180 km/h. Todo gestionado por un cambio automático e-CVT. Sin tirones. Sin complicaciones. Con suavidad constante. Toda la gama disfruta de las ventajas de la ECO en ciudad.
Pero este SUV no solo vive de su mecánica. Sus dimensiones son de 4.460 mm de largo y 1.825 mm de ancho. La altura es de 1.620 mm. El maletero ofrece 390 litros como mínimo. Espacio suficiente para uso familiar diario.
Equipamiento más que completo
El equipamiento también convence. Existen dos acabados: Style y GR Sport. El primero, asociable a las tres versiones mecánicas, incluye:
- Múltiples airbags (frontales, central delantero, de rodilla, laterales y de cortina)
- Llantas de aleación de 18 pulgadas
- Faros delanteros Bi-LED
- Luces LED para la conducción diurna
- Grupos ópticos traseros LED
- Encendido automático de luces y sensor de lluvia
- Espejos retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y calefactables
- Espejo retrovisor interior con función antideslumbramiento
- Sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 10,5 pulgadas
- Android Auto y Apple CarPlay
- Conexión USB
- Bluetooth
- Radio digital
- Cargador inalámbrico para teléfonos móviles compatibles
- Climatizador automático bizona
- Elevalunas eléctricos
- Sistema de acceso sin llave
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Asientos delanteros deportivos
- Volante multifunción forrado en cuero y ajustable en altura y en profundidad
- Portón trasero con apertura y cierre motorizado
- Control de crucero adaptativo inteligente y limitador de velocidad
- Alerta de tráfico cruzado trasero
- Sensores delanteros y traseros de aparcamiento
- Cámara de visión posterior
- Alerta de cambio involuntario de carril
- Sistema de seguridad pre-colisión con detección de automóviles, motos, bicicletas y peatones
- Asistente de arranque en pendiente
- Control de presión de los neumáticos
- Sistema de llamada de emergencia e-Call
Llegados a este punto, toca hablar de los precios. Parten desde 37.100 € en el Hybrid 140. El Hybrid 200 comienza en 38.100 €. Y el AWD-i asciende a 41.100 €. Con este ajuste, el Toyota Corolla Cross vuelve a posicionarse como una opción lógica. Eficiente. Bien equipado. Y ahora más accesible. Una vez más, la compra inteligente.