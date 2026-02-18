El Ford más bonito cuesta como un urbano, pero tiene 125 CV y etiqueta ECO

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 05:39h.

Fue el Ford más vendido en España en 2025 y no es casualidad

Ford se carga el Focus

El Ford Puma es hoy uno de los pilares de la marca. En 2025 fue el Ford más vendido en España, con 10.619 unidades matriculadas. Un dato que confirma su éxito. Su fórmula es clara. Diseño llamativo, tamaño práctico y una mecánica eficiente. Todo con un precio que lo acerca al de un utilitario.

A nivel estético es uno de los SUV urbanos más atractivos. Tiene una silueta deportiva. Líneas marcadas. Y una trasera con mucha personalidad. Sus medidas lo sitúan en el centro del segmento. Mide 4.226 mm de largo, 1.805 mm de ancho y 1.533 mm de alto. La batalla de 2.588 mm garantiza buena habitabilidad. El maletero ofrece 456 litros mínimos y hasta 1.216 litros máximos. Y destaca la práctica MegaBox, un hueco inferior muy versátil y lavable.

Este febrero te llevas un Ford Puma por menos de 20.000 euros

Un modelo que, además, ahora tiene precio casi de low cost. Lo encuentras anunciado en la web de Ford desde unos irresistibles 19.862 euros financiados o 20.818 euros al contado. Precio de urbano. Imagen y prestaciones de SUV moderno.

Estos precios son para la versión de acceso. Se configura con el conocido 1.0 EcoBoost de 125 CV con 210 Nm de par máximo. Está asociado a un sistema MHEV de 48V, lo que le permite lucir etiqueta ECO. El cambio es manual de seis velocidades. La tracción es delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Alcanza 191 km/h. Y homologa un consumo contenido de 5,4 l/100 km.

La hibridación ligera mejora la respuesta en aceleraciones. Reduce el consumo. Y aporta suavidad en el día a día. Es un coche ágil. Divertido en curvas. Y cómodo en viajes largos. Frente a rivales como Volkswagen T-Roc, Kia Stonic o Toyota Yaris Cross, destaca por su dinamismo y equilibrio.

Acabado de acceso, pero muy completo

El acabado de acceso es el Titanium. Y viene muy completo. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, luces LED delanteras y traseras, cámara de visión trasera y sensores de aparcamiento traseros. También climatizador y cristales de privacidad.

En tecnología presume de SYNC 4 con pantalla táctil de 12 pulgadas, panel digital de 12,8 pulgadas, navegación conectada y módem 5G integrado. Añade seis altavoces, puertos USB y arranque sin llave. La conectividad es total.

En seguridad suma control de crucero con limitador inteligente, asistente de precolisión, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y detector de fatiga. Además de múltiples airbags.