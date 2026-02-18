La alternativa retro al Toyota Corolla, también japonesa, que está de moda

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 13:17h.

El Toyota Corolla es uno de los más vendidos en todo el mundo, pero este es un plan B a tener muy en cuenta

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

El Honda Civic vive un nuevo momento de gloria. Frente al éxito del Toyota Corolla, uno de los compactos más vendidos durante los últimos años, muchos conductores buscan algo diferente. Algo con más personalidad. Más carácter. Y ahí aparece esta berlina japonesa con aire retro moderno. Un coche que mezcla tradición y tecnología actual.

El precio arranca en 33.900 euros al contado o 33.400 euros financiados. Con cuotas de 230 euros al mes durante 36 meses, entrada de 10.806,70 euros y cuota final de 19.856 euros. No es el más barato. Pero ofrece imagen, tecnología y eficiencia. Por eso, hoy, es la alternativa japonesa que está de moda.

Así es la mejor alternativa, para muchos, al Toyota Corolla

Sus proporciones transmiten equilibrio. Mide 4.551 mm de largo, con una batalla de 2.734 mm. Es bajo. Apenas 1.408 mm de alto. Ancho. 1.802 mm que le dan presencia. El resultado es una silueta deportiva. Muy reconocible. El maletero de 404 litros, ampliable hasta 1.187 litros, lo convierte además en un coche práctico.

El diseño es uno de sus grandes argumentos. Líneas limpias. Frontal afilado. Perfil coupé. Tiene un aire clásico reinterpretado. Recuerda al espíritu de los Civic de los noventa. Pero con un enfoque actual. Frente a rivales como el Seat León o el Volkswagen Golf, ofrece una imagen más emocional.

184 CV de potencia y 4,7 litros cada 100 km

Bajo el capó monta un sistema híbrido HEV basado en un motor 2.0 gasolina. Entrega 184 CV y 315 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio automático CVT y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos. Alcanza 180 km/h. Y todo con un consumo de solo 4,7 l/100 km.

Tiene etiqueta ECO. Gasta poco. Corre lo suficiente. Y mantiene una conducción suave. Muy refinada. En ciudad es silencioso. En carretera es estable. Su comportamiento es uno de los mejores del segmento. Un compacto que transmite calidad al volante.

El acabado Elegance incluye mucho equipamiento. De serie lleva faros LED, climatizador automático, control de crucero adaptativo, alerta y asistente de carril. También incorpora navegador, sensores de aparcamiento, llantas de aleación y conectividad con Apple CarPlay. Incluso asientos térmicos.