Más bonita, y a mitad de precio, que la Yamaha NMAX

15 FEB 2026 - 01:06h.

La Keeway Icon S es probablemente una de las compras más inteligentes que puedes hacer

Sabemos que la Yamaha NMAX es la reina y la referencia dentro del segmento de las scooter, pero te recomendamos que no te cierres puertas a la hora de descubrir nuevas alternativas. Y esto es justamente lo que hemos encontrado con una moto que está disponible por prácticamente la mitad del precio, con una tecnología y un equipamiento realmente completos, y que es una propuesta excelente para iniciarte en el mundo de las dos ruedas.

Esta Keeway Icon S es probablemente una de las compras más inteligentes que puedes hacer ahora mismo, al ofrecerte un producto sencillo, pero efectivo, y con una estética llamativa. El motor de este modelo cuenta con la homologación Euro 5+, con una cilindrada de 124 centímetros cúbicos, dos válvulas, inyección electrónica, refrigeración por aire, y una potencia máxima de 10,6 CV a 9.000 revoluciones por minuto, así como un par motor de 9,5 Nm a 6.000 rpm.

La transmisión es tipo CVT, como en la mayoría de las scooter, y la velocidad máxima que alcanza es de 95 kilómetros por hora, que no está nada mal teniendo en cuenta que es una scooter de cilindrada pequeña, con la idea de moverse por la ciudad. Incluye sistema de frenada combinada CBS, un completo sistema de iluminación full LED, pata lateral, caballete central, toma de corriente USB, instrumentación digital de fácil lectura, sistema de arranque sin llave, pata de arranque y mucho más.

La Keeway Icon S apenas cuesta 1.790 euros

Pero lo que nos parece más fascinante es que esta Keeway Icon S apenas tenga un precio de 1.790 euros, lo que hace que sea una de las grandes oportunidades del momento. No esperes más y hazte con la tuya, pues es una de las mejores opciones para iniciarse en el mundo de las dos ruedas.