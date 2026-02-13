La nueva todoterreno buena, bonita y barata que llega en marzo para competir con la Yamaha Ténéré

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 01:02h.

Llegará a España un modelo que no tiene absolutamente nada que envidiarle a ninguna de las dos

Scoox Zero X7 es la moto que no que se parece a ninguna moto

Si quieres comprarte una moto todoterreno, pero no deseas caer en lo típico, y adquirir las clásicas Yamaha Ténéré u Honda África Twin, estás de enhorabuena. Porque se ha confirmado que, en marzo, es decir, en tan solo unas semanas, llegará a España un modelo que no tiene absolutamente nada que envidiarle a ninguna de las dos, y que puede ofrecerles una gran competencia. Es tu oportunidad para echarle un vistazo, y enterarte de todo antes de que llegue a los concesionarios.

Es la última maravilla que llega desde el mercado chino, y nos hemos quedado sin palabras al descubrir lo que te ofrece esta CF Moto 1000 MT-X, por la que merece mucho la pena esperar. Es una trail grande, con un planteamiento claramente todoterreno, pero a un precio bastante contenido. Los componentes y el equipamiento son propios de un segmento mucho más caro, y es una de las novedades que esperamos con ansias para este inicio de año.

Gracias a la enorme capacidad de su depósito, de 22,5 litros, está garantizada una autonomía sensacional, sin preocuparte de nada. En cuanto al propulsor de esta moto, se encuentra un bicilíndrico en paralelo de 946 centímetros cúbicos de cilindrada, de distribución DOHC, con ocho válvulas y refrigeración líquida, que es capaz de entregar una potencia máxima de 113 CV, y un par motor de 105 Nm. El cambio es manual de seis velocidades, la refrigeración es líquida y la inyección es electrónica Bosch.

La CF Moto 1000 MT-X debería de costar cerca de 10.000 euros

En cuanto al precio que tiene esta CF Moto 1000 MT-X, todavía no ha sido confirmado oficialmente. Pero, a priori, debería de partir desde los 10.000 euros, una cifra que la hace muy llamativa e interesante.