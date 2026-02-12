LIUX inaugura la primera fábrica de automoción creada en España en 30 años

La joven marca española convierte su visión en realidad con la apertura de su primera planta en Azuqueca de Henares

Un hito industrial que impulsa la movilidad eléctrica, el empleo y la fabricación sostenible en Europa

Compartir







LIUX ha anunciado un paso decisivo que marca un antes y un después para la industria del automóvil en nuestro país. La compañía ya cuenta con su primera fábrica, ubicada en Azuqueca de Henares (Guadalajara), una instalación llamada a transformar el panorama productivo nacional.

Se trata de la primera planta de automoción completamente nueva que se abre en España en las últimas tres décadas, un acontecimiento histórico que refuerza la apuesta por producir vehículos en Europa, con estándares europeos, talento local y una cadena de valor cercana y responsable.

La nueva fábrica ocupará 6.000 metros cuadrados dedicados al montaje, la investigación, el desarrollo y las oficinas, a los que se suman otros 1.500 metros cuadrados reservados a la producción de materiales compuestos. El plan contempla una inversión de 30 millones de euros en cinco años y la creación de hasta 500 empleos directos e indirectos.

Con una capacidad máxima de hasta 15.000 vehículos anuales, la planta nace con vocación de crecimiento inmediato. De hecho, el proyecto ya es una realidad tangible, ya que mientras se anuncia oficialmente, los primeros coches comienzan a tomar forma en la línea de producción.

La industrialización del primer modelo de la marca, el LIUX BIG, lleva meses en marcha. Se trata de un vehículo eléctrico ultracompacto concebido para la ciudad, pensado para una eficiencia radical y desarrollado con soluciones innovadoras como un monocasco de fibra de lino.

Este pequeño gran eléctrico ofrecerá hasta 230 kilómetros de autonomía, podrá cargarse desde un enchufe doméstico convencional y llegará al mercado con un planteamiento accesible. Desde la marca ya adelantan que su precio final estará por debajo de los 18.000 euros, un mensaje claro para democratizar la movilidad eléctrica.

Una fábrica que mira al futuro

Más allá de las cifras, la nueva planta de LIUX simboliza una forma distinta de entender la industria del automóvil. Fabricar en España, apostar por talento local y reducir la huella logística forman parte de una estrategia que busca sostenibilidad, innovación y competitividad. Con esta fábrica, LIUX no solo construye coches, también construye futuro.

El arranque de esta factoría marca un punto de inflexión para la movilidad nacional y para una nueva generación de marcas emergentes. LIUX demuestra que es posible innovar, producir y competir desde territorio español con ambición global. Azuqueca de Henares se convierte así en epicentro industrial, tecnológico y emocional de un proyecto que invita a creer en un futuro eléctrico cercano, accesible y fabricado aquí.