La Montesa Cota 25, icono del motociclismo español, alcanza precios astronómicos en Estados Unidos

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 21:03h.

Uno de los grandes iconos del motociclismo español se ha subastado por un precio de lujo en Estados Unidos

Montesa renueva su gama trialera 2026

Compartir







Aunque pueda resultar curioso y hasta difícil de creer, la Montesa Cota 25, uno de los grandes iconos del motociclismo español, se ha subastado por un precio de lujo en Estados Unidos. Fue todo un clásico durante la década de los 60 y de los 70. Marcas como OSSA, Bultaco y Montesa son muy apreciadas dentro del mercado norteamericano, y cada vez que se subastan alguno de sus modelos, alcanzan precios realmente elevadas.

El último ejemplo fue esta Montesa Cota 25, diseñada en 1971, una moto infantil de 49 centímetros cúbicos, que se subastó en Mecum, y que fue vendida por 11.000 dólares, una cantidad realmente desorbitada, si tenemos en cuenta que se trata de una moto de hace más de medio siglo, y de pequeña cilindrada. Sí que es cierto que estaba totalmente nueva, como recién salida del concesionario, y su antiguo propietario la había mantenido en perfectas condiciones.

Pero tampoco hay que descuidar que era una moto infantil, de prestaciones limitadas, y a la que es complicado encontrar algún uso práctico, más allá del coleccionismo. No es la primera vez que un modelo de la Montesa Cota 25 ya se vende por una importante cifra de dinero en Las Vegas, pues hace un par de años, en 2024, ya sucedió exactamente lo mismo, aunque en esa ocasión, el precio que se pagó fue algo más reducido, de unos 8.800 dólares.

PUEDE INTERESARTE Yamaha le pone marchas al scooter

La Bultaco 250 Frontera tan solo se vendió por 350 euros

Cobra más relevancia el precio pagado por esta Montesa Cota 25 de 1971 si tenemos en cuenta que otro modelo incluso más icónico en España, la Bultaco 250 Frontera, tan solo se vendió por 350 euros. Una marca con mucha más tradición, en especial, gracias a Ángel Nieto, quien fue el embajador durante tantos años.