Japonés como el Toyota Corolla Cross, pero mejor equipado y, para la mayoría, más bueno

Un tapado entre los C-SUV híbridos a tener muy en cuenta

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El Toyota Corolla Cross es uno de los SUV híbridos más conocidos del mercado. Tiene fama de fiable. De eficiente. De coche lógico. Su éxito no es casual. Pero Japón no se queda ahí. Hay una alternativa que muchos pasan por alto. Y que, en varios aspectos, juega un peldaño por encima.

Esa alternativa es el Honda ZR-V. Un SUV que apuesta por el equilibrio total. Diseño sobrio. Muy buena calidad interior. Y un comportamiento en carretera que sorprende. No busca ser llamativo. Busca ser mejor coche. Y lo consigue.

Nada que envidiar del SUV de Toyota

Por tamaño está perfectamente situado. Mide 4.568 mm de largo, 1.840 mm de ancho y 1.613 mm de alto. La batalla de 2.657 mm se nota en el interior. Buen espacio para los pasajeros. El maletero ofrece 380 litros, ampliables hasta 1.312 litros. No es el mayor. Pero es suficiente y bien aprovechado.

También destaca en calidad. Materiales bien ajustados. Buen tacto. Sensación de coche sólido. Muy bien hecho. En marcha transmite confianza. Dirección precisa. Suspensión equilibrada. Es cómodo. Pero también ágil. Algo que no todos sus rivales pueden decir.

El precio arranca en 38.750 euros al contado o 37.950 euros financiado. No es barato. Pero lo que ofrece lo justifica. Frente al Corolla Cross, el Honda ZR-V está mejor equipado, se siente más refinado y, para muchos conductores, es simplemente más bueno.

Así es el Honda ZR-V más barato

El sistema híbrido HEV es uno de sus grandes puntos fuertes. Combina un motor 2.0 gasolina de ciclo Atkinson con dos motores eléctricos. La potencia total es de 184 CV. Usa un cambio automático e-CVT. Siempre con tracción delantera. Funciona con suavidad absoluta.

Las prestaciones acompañan. Hace el 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Alcanza 173 km/h. El consumo medio es de solo 4,8 l/100 km. Emite 110 g/km de CO₂. Tiene etiqueta ECO. Puede circular en modo eléctrico en situaciones concretas. Es eficiente de verdad.

El equipamiento marca la diferencia. Desde el acabado Elegance incluye llantas de 18”, faros LED, asientos calefactables, climatizador dual, pantalla de 9”, Apple CarPlay, Android Auto y un paquete de seguridad muy completo. Control de crucero adaptativo. Asistente de carril. Frenada automática. Sensores y cámara.