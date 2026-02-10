Nuevo Mercedes-Benz Marco Polo: el glamping premium que se fabrica en España

El icónico camper evoluciona para 2026 con más confort, tecnología y calidad artesanal

Refuerza su papel como compañero ideal tanto para viajar como para el día a día

Compartir







Diseño elegante, dimensiones compactas y una filosofía claramente orientada al confort, ofrece el Mercedes-Benz Marco Polo, que se ha ganado el título de glamping móvil de referencia. Para muchos usuarios, sin embargo, es algo más profundo: un auténtico hogar sobre ruedas. Esa sensación es la que Mercedes-Benz quiere potenciar con la nueva evolución del Marco Polo, que llega con mejoras inteligentes en el espacio habitable y una producción plenamente integrada en la red industrial de la marca.

La esencia del Marco Polo se mantiene intacta. Basado en la Clase V, conserva su carácter polivalente, válido tanto para grandes viajes como para la rutina diaria. Donde sí hay avances es en la experiencia a bordo. El nuevo techo elevable, ahora con una estructura de aluminio de doble panel, ofrece mayor estabilidad, mejor aislamiento y diez centímetros extra de altura interior, incrementando notablemente la comodidad para vivir y dormir en cualquier clima.

PUEDE INTERESARTE Honda reinventa la acampada con Base Station Prototype, su nueva caravana ligera y modular

Transformado en Alemania

La atmósfera interior también gana protagonismo gracias a un renovado concepto de iluminación ambiental LED, con distintos escenarios que van desde una luz energizante hasta tonos cálidos y relajantes. A ello se suma un nuevo techo corredizo que aporta más luz natural, ventilación y, por la noche, vistas despejadas al cielo estrellado.

El toldo ha sido completamente rediseñado para facilitar su montaje y desmontaje, una solución práctica incluso para tareas cotidianas como el lavado del vehículo. Las nuevas soluciones de oscurecimiento magnético permiten ganar privacidad y mejorar el descanso con un sistema rápido, intuitivo y limpio. En el apartado tecnológico, el Marco Polo da un salto notable con un sistema de sonido específico de ocho altavoces y subwoofer, capaz de funcionar vía Bluetooth incluso con el infoentretenimiento apagado.

PUEDE INTERESARTE Mercedes tiene la camper más atractiva del mercado

La conectividad sigue siendo uno de los grandes argumentos del modelo. El sistema Mercedes-Benz Advanced Control evoluciona con nuevas funciones y permite gestionar iluminación, techo, sonido y otros elementos desde la pantalla central o el smartphone, reforzando la idea de hogar inteligente móvil. Pequeñas optimizaciones, como mesas plegables mejoradas, cajones más suaves o una nevera más eficiente, completan una actualización pensada para el uso real.

El nuevo Marco Polo llegará acompañado por el Marco Polo Horizon, una variante orientada al ocio, sin cocina ni armario fijos, ideal para escapadas cortas. Este modelo incorpora muchas de las novedades y añade soluciones específicas de seguridad y oscurecimiento.

El Clase V se fabrica en Vitoria y se transforma en Marco Polo en la planta alemana de Ludwigsfelde, ahora totalmente integrada en Mercedes-Benz Vans.

Mercedes-Benz ya trabaja en la nueva arquitectura modular de furgonetas, que dará soporte tanto a versiones eléctricas como de combustión. Un camino que asegura que el concepto Marco Polo seguirá evolucionando hacia el final de la década.

Los nuevos vehículos se presentarán en el Salón del Caravan de Düsseldorf, del 28 de agosto al 6 de septiembre.