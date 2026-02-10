La nueva Hero Hunk es la mejor naked para el carné A2

Coches y Motos 10 FEB 2026 - 10:52h.

En Hero Hunk han sorprendido con su última propuesta, una moto naked de media cilindrada, pensada para los usuarios que disponen del carné A2, y que rápidamente se ha convertido en una de las más buscadas del momento. Esto se debe a lo completa, bonita y fiable que es, por lo que no podemos decir absolutamente nada malo. Y en cuanto la descubras por primera vez, te vas a dar cuenta de que es una auténtica maravilla y una compra sin riesgo.

Combina una mecánica sencilla, pero bien pensada, con una parte ciclo coherente y una propuesta de uso realista, con un precio más que razonable, que la hace más interesante si cabe. En el corazón de esta moto nos topamos con un motor mono cilíndrico, de 440 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por aire y aceite. Es capaz de entregar una potencia máxima de 27 CV a 6.000 revoluciones por minuto, así como un par motor de 36 Nm a 4.000 rpm.

La entrega de potencia es suave, progresiva y aprovechable, ideal para la conducción segura por carretera y urbana, y la caja de seis velocidades está bien escalonada, perfecta para que sentirte agradable incluso en la autopista. Su chasis de doble cuna abierto con bastidor de acero aporta rigidez y confianza, y tiene un conjunto de frenos firmados por ByBre, división de frenado de Brembo. El depósito es de 13,5 litros, lo que te garantiza una autonomía importante.

La Hero Hunk 440 cuesta menos de 3.500 euros

Como hemos comentado previamente, lo mejor de esta Hero Hunk 440 es que puedes comprarla por menos de 3.500 euros, lo que es toda una oportunidad de mercado. Es una ganga que no debes desaprovechar, y a la que es imposible encontrar algún aspecto negativo.