La todoterreno accesible de BMW es la alternativa más atractiva a las motos chinas
En BMW han creado una moto todo terreno, con un precio muy accesible
En BMW se resisten a la presión que ejercen las marcas chinas, y es por ello que han creado una moto todo terreno, con un precio muy accesible, que se posiciona como una alternativa más que interesante y válida. En la firma alemana han estudiado el mercado para poder ofrecer lo que más necesita la gente, y no han dado puntada sin hilo. El resultado es un modelo que no tiene nada que envidiar a ninguno, y que estamos seguros de que será un éxito descomunal en ventas.
Porque la BMW F 450 GS ya está entre los más buscados y solicitados. No solamente es una aventurera competitiva, sino que también tiene un gran atractivo visual y tecnológico, con una propuesta compacta, ligera y racional. La intención es captar a los usuarios que disponen del carné A2, y convencerlos para que se decanten por esta opción. Y tienen mucho que ofrecer, como demuestra esta moto de 178 kilos de peso neto, con una capacidad del depósito de 14 litros.
Su dotación tecnológica tampoco se queda atrás, ya que en BMW no han escatimado en ayudas electrónicas ni equipamiento. Esto incluye ABS Pro, control dinámico de tracción, varios modos de conducción y mucho más. Y en el corazón de esta moto se puede destacar un propulsor bicilíndrico en línea de 420 centímetros cúbicos, que es capaz de desarrollar una potencia de 48 CV a 8.750 revoluciones por minuto, y un par motor de 43 Nm a 6.750 rpm. Y el consumo medio homologado es de 3,8 litros por cada 100 kilómetros.
Hazte con esta BMW F 450 GS desde 7.390 euros
Si quedas convencido con la adquisición de esta BMW F 450 GS, tienes que saber que el precio a pagar será únicamente de 7.390 euros, lo que es un chollo. Eso sí, depende del color que quieras vas a tener que abonar un pequeño extra.